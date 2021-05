Réouverture des salles : près de 200 000 spectateurs mercredi 19 mai

Ce mercredi 19 mai marquait la réouverture tant attendue des cinémas en France. Et les spectateurs de l’hexagone se sont rués dans les salles, battant même un record de fréquentation !

Près de 200 000 spectateurs de retour dans les salles !

Carton plein pour les salles de cinéma ! Ce mercredi 19 mai était une date particulièrement attendue en France puisque les salles obscures rouvraient dans le pays après plus de six mois de fermeture. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès est au rendez-vous. Les chiffres de réouverture prouvent clairement que beaucoup de français étaient impatients de retourner apprécier un film sur grand écran.

Et cet énorme succès se traduit par les chiffres. Près de 200 000 personnes se sont rendues au cinéma ! Et ce malgré la réouverture des terrasses en France. Et surtout, malgré une jauge de spectateurs limitée à 35% dans les salles. Un chiffre qui prouve donc que le cinéma fait partie intégrante de la vie de nombreux habitants de l’hexagone.

Un succès qui ne devrait pas s’arrêter là

Interrogé par franceinfo, Patrice Le Marchand, directeur de l’UGC Ciné Cité les Halles à Paris se dit même agréablement surpris d’un tel afflux, même s’il s’attendait à voir les gens revenir en nombre : « On s’attendait à ce qu’il y ait du monde, mais là, le succès est phénoménal. » Un distributeur confie également son optimisme sur la suite des résultats du box-office français :

Je suis très confiant dans le fait que les gens vont voir plus de films qu’à l’accoutumée, car ils ont un rattrapage à faire.

Les spectateurs ont d’ailleurs du choix parmi les films proposés en salles. Pas moins de 40 long-métrages sont à l’affiche dans les différents cinémas du pays. On peut donc imaginer que l’afflux dans les salles ne va pas ralentir dans les prochaines semaines. D’autant qu’arriveront bientôt les traditionnels blockbusters estivaux, qui vendent en général un grand nombre de tickets. Parmi eux, le nouveau film de Guy Ritchie, Un homme en colère, Conjuring 3 et Fast & Furious 9, devraient faire partie des films qui rapporteront le plus d’argent. Autant dire que les cinémas n’ont pas fini de faire salle comble.