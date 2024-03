Dispo sur Netflix : ce thriller dramatique va ravir les abonnés

"Reposer en paix" fera-t-il sensation sur Netflix ? Le film dramatique argentin, sur un homme qui se fait passer pour mort pour éponger ses dettes, a en tout cas de sérieux arguments pour.

Reposer en paix : un drame argentin à voir sur Netflix

Ce 27 mars 2024 Netflix a ajouté à son catalogue le drame argentin Reposer en paix. Tiré du roman Descansar en paz: ¿nunca soñaste con dejar todo y empezar de nuevo? (2018) de Martín Baintrub, le film suit Sergio, un père de famille qui, dès le début, tente de sauver les apparences. L'homme vient d'organiser un impressionnant anniversaire pour sa fille. Mais en réalité, ses finances sont au plus bas. Son usine va mal, et il doit désormais des mois de salaire à ses employés. Criblé de dettes, il a été obligé d'emprunter beaucoup à un homme. Ce dernier lui laisse encore une semaine pour le rembourser, après quoi, le pire pourrait arriver à la famille de Sergio.

Finalement, Sergio trouve la somme nécessaire, et s'apprête enfin à payer son prêteur. Mais sur le chemin, une explosion a lieu en pleine rue. Dans le chaos qui suit cet attentat, Sergio décide de disparaître et de laisser sa femme et les autorités penser qu'il est mort. Dès lors, son prêteur ne pourra plus lui réclamer d'argent et laissera sa famille tranquille. Reste que Sergio ne pourra plus revenir en arrière après cela, et il sera obligé de se construire une nouvelle identité à l'étranger. Mais des années après, avec notamment la création de Facebook, Sergio aura la tentation de découvrir ce qu'est devenue sa famille.

Joaquín Furriel excellent dans ce film sombre

S'il prend des airs de thriller dans sa première partie, Reposer en paix bascule doucement vers le drame. Celui d'un homme qui préfère se sacrifier pour réparer ses erreurs, mais dont les actions et la lâcheté impacteront sa famille. Surtout, le film insiste sur la responsabilité que doit prendre Sergio, et interroge sur la possibilité de fuir ses problèmes et son passé. Pour raconter cette histoire, le réalisateur Sebastián Borensztein (El Chino) a opté pour une certaine sobriété et ne pousse pas plus que de raison à l'émotion. La situation étant suffisamment tragique et humainement complexe, avec un Sergio forcément torturé. En ressort ainsi un film sombre, très bien porté par Joaquín Furriel.

L'acteur est bien connu des abonnés Netflix, puisqu'on avait déjà pu le voir dans des thrillers de la plateforme. Comme avec El Hijo (2019), où un homme pense que sa femme tente de le séparer de son fils, ou encore dans le film policier Intuition (2020). Il était aussi au casting du drame romantique Le Phare aux orques (2016) aux côtés de Maribel Verdú.

Même si Reposer en paix n'est pas le film le plus marquant ni aguicheur du catalogue de Netflix en ce moment, nul doute que certains abonnés de la plateforme s'y intéresseront. Et il se pourrait bien que le long-métrage soit la nouvelle sensation surprise du service. Une hypothèse à confirmer dans les prochains jours.