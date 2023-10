Reptile : ce détail de Tom Nichols (Benicio Del Toro) qui en dit beaucoup

Le diable est souvent dans les détails, et ici c'est le venin de "Reptile" qui s'y cache, avec un accessoire du personnage principal qui en dit beaucoup sur le sens de l'histoire du thriller Netflix.

Reptile, le venin est dans les détails

Le thriller de l'automne sur Netflix s'appelle Reptile et il s'est solidement installé à la première place du Top 10 depuis sa sortie le 5 octobre 2023. Dans ce film policier patient et à l'élégante sobriété, une tension haletante se développe autour de l'enquête sur le meurtre de l'agente immobilière Summer Elswick (Matilda Lutz), menée par Tom Nichols (Benicio Del Toro).

Sans rien dévoiler de son intrigue tortueuse, on peut néanmoins signifier que Reptile, en plus d'être un excellent polar, est aussi une histoire sur l'intégrité. Sur un homme qui déclare à la femme de sa vie aimer presqu'autant qu'elle son métier de flic, et combien il est déterminé à défendre les principes moraux qui l'ont motivé à faire ce métier.

Dans cette performance, Benicio Del Toro est captivant, tout en force tranquille et droiture. Pas d'éclats, pas de moment de "bravoure", mais une définition patiente et fascinante de son personnage tout au long de Reptile. Pour enrichir son personnage, les auteurs du film - dont l'acteur est lui-même co-scénariste, ont eu l'idée intéressante de lui faire porter une boucle d'oreille. On pourrait croire que ce n'est qu'un détail, une pure décoration, mais en réalité la présence et l'absence de cet accessoire ont une signification.

Un accessoire très significatif

Dans cette réalisation visuellement très soignée, rien n'est laissé au hasard. Après l'introduction consacrée à Will Grady (Justin Timberlake), on découvre Tom Nichols, avec ses collègues et amis dans un restaurant. Il a une boucle à l'oreille gauche, ce qu'un plan serré laisse largement constater. Appelé sur une scène de crime avec Robert Allen (Eric Bogosian), son supérieur, ils font le trajet en voiture et un plan s'attarde sur Tom Nichols qui enlève sa boucle d'oreille. À partir de là, il ne la portera jamais quand il travaille, et toujours quand il ne travaille pas.

Tom Nichols (Benicio Del Toro) - Reptile ©Netflix

Ainsi, lorsqu'il perquisitionne une première fois chez Will Grady, il ne la porte pas, et ne la porte pas non plus quand il rend visite à Sam Gifford (Karl Glusman) ou Eli Philips (Michael Pitt). Mais quand il déjeune avec ses collègues un week-end, il la porte. Le schéma est le suivant : pas de boucle d'oreille au travail, boucle d'oreille dans les moments intimes et de loisir.

On peut donc l'interpréter dans cette perspective où Tom Nichols, très respectueux de sa fonction, efface une partie de sa personnalité pour ne pas attirer l'attention sur autre chose que le fait qu'il soit flic et soit en train de bosser. Mais n'oublions pas que Reptile s'offre une métaphore en jouant avec son titre. Au début du film, Summer tombe dans une maison qu'elle vend sur une peau de serpent. À la toute fin du film, c'est la main de Tom Nichols qui offre une nouvelle image sur la mue d'un serpent. Une mue pour dire : qui sont vraiment les gens ? Sont-ils capables de changer de "peau" ?

Deux identités ?

La boucle d'oreille du policier renforce discrètement cette métaphore. Tom Nichols a-t-il deux peaux ? Celle avec et sans la boucle d'oreille ? S'il devait n'en avoir qu'une, ce serait celle avec la boucle d'oreille, puisqu'il la porte à deux moments de "vérité", lorsqu'il se rend chez une psychologue suite à la fusillade avec Sam, et lors du climax et séquence de résolution de l'intrigue.

Tom Nichols (Benicio Del Toro) - Reptile ©Netflix

Un homme intègre donc, et un homme cool aussi, qui surtout reste le même malgré ce changement subtil d'apparence. Alors que les antagonistes du film ont bien eux deux identités, une identité criminelle en plus de leur identité courante, sans jamais que ce soit signifié dans leur apparence...