Reservoir Dogs : Michael Madsen parodie sa scène culte pour la bonne cause

Les célébrités sont logées à la même enseigne que nous avec le confinement. Et comme nous, ils cherchent des solutions pour faire passer le temps, tout en profitant de leur popularité pour faire passer des messages. Michael Madsen vient de sortir une petite vidéo en hommage à "Reservoir Dogs" pour inciter à rester chez soi.

S'il n'est parfois pas entendu comme il se doit par tous, le message est pourtant clair. Il faut rester chez soi pour empêcher la propagation du COVID-19. On a vu plusieurs stars, qu'elles soient du cinéma, de la musique ou du monde du sport, essayer de donner l'exemple. Au tour de ce bon vieux Michael Madsen d'en faire de même, en misant sur un de ses rôles cultes. 28 ans après, il revient à sa manière à Reservoir Dogs, le film qui a lancé Quentin Tarantino. Un titre que tous les cinéphiles se doivent d'avoir vu et dans lequel il incarnait Vic Vega/Mr Blonde. On ne va pas vous faire l'offense de revenir sur le synopsis, connu de tous. D'ailleurs, vous vous souvenez forcément de cette scène culte où Vic tranche l'oreille d'un flic avec la musique Stuck in the Middle with You. L'une des très nombreuses scènes fortes de la filmographie de Tarantino.

Reservoir Dogs refait à la maison et à moitié en pyjama

Michael Madsen a décidé de la rejouer, d'une façon assez particulière. On le voit se balader dans sa maison, en s'attardant sur les membres de sa famille. À chaque fois que l'un apparaît à l'écran, son oreille est recouverte d'un pansement et de sang. Après avoir sectionné celle d'un flic, l'acteur s'en est pris (pour rire) à sa propre famille. Le plus drôle arrive en fin de vidéo quand Madsen apparaît avec la moitié du costume de son personnage dans Reservoir Dogs et... un bas de pyjama. Il se lance alors dans la célèbre danse du film, avant de disparaître du cadre. Toute cette mise en scène a pour but de nous faire rire mais aussi de faire passer un message essentiel en ces temps qui courent.

On ose à peine imaginer la réaction de la petite famille quand le père Madsen leur a proposé cette petite idée, qu'il exécute dans une tenue très particulière. Une petite touche d'humour qui va ravir les fans du film et pourquoi pas nous donner envie de le revoir. Si jamais c'est le cas, sachez qu'il est actuellement disponible dans le catalogue Netflix.