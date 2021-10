Resident Evil - Bienvenue à Raccoon City : la première bande-annonce est là !

"Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City", le reboot de la saga, se dévoile avec une première bande-annonce qui promet un retour aux origines avec une ribambelle de zombies.

Resident Evil, une franchise d'horreur

Suite au succès de la franchise Resident Evil sur consoles, le cinéma a décidé d'offrir aux jeux vidéo une adaptation au cinéma. Réalisé en 2002 par Paul W. S. Anderson, on découvrait un premier film de zombies plutôt efficace et relativement bien mené, avec tout de même de grandes différences avec le premier opus vidéoludique. Qu'à cela ne tienne, le cinéaste a enchaîné avec cinq autres films. En tant que scénariste et producteur pour Apocalypse et Extinction, puis à nouveau en tant que réalisateur pour les trois suivant. Des films loin d'être de qualité et qui ont fait s'arracher les cheveux de nombreux gamers, mais qui ont toujours eu suffisamment de succès dans les salles pour permettre au massacre de continuer. On va peut-être pouvoir oublier la première série de films avec le reboot Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, dont voici le synopsis officiel :

Ce nouveau chapitre de la saga RESIDENT EVIL, situé en 1998, dévoile enfin les secrets du manoir Spencer et de la ville qui fut autrefois le siège florissant du géant pharmaceutique Umbrella Corporation. Depuis le départ de la toute-puissante entreprise, Raccoon City a sombré jusqu’à la ruine, et une menace terrible se terre au plus profond de ses entrailles. Lorsque le mal se réveille en semant l’horreur, un petit groupe de survivants va unir ses forces pour tenter de découvrir la vérité sur Umbrella,

en espérant voir le bout de la nuit…

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City ©Metropolitan FilmExport

Une bande-annonce pour le reboot

Exit Paul W. S. Anderson, c'est désormais Johannes Roberts qui a décidé de réaliser sa version de Resident Evil. Le cinéaste a déjà de l'expérience dans l'horreur puisqu'on lui doit l'efficace film de requins 47 Meters Down ou encore l'angoissant The Strangers: Prey at Night. Concernant Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, le film se dévoile avec une première bande-annonce (en une d'article) qui annonce immédiatement la couleur avec des créatures effrayantes à la poursuite de Claire Redfield et Leon S. Kennedy. Les deux personnages emblématiques des jeux vidéo sont incarnés par Kaya Scodelario et Avan Jogia.

Ils ne seront pas les seuls à se rendre dans le Manoir Spencer où les attendent les secrets et les créatures d'Umbrella Corporation. On peut voir dans la vidéo Jill Valentine jouée par Hannah John-Kamen, Chris Redfield interprété par Robbie Amell, sans oublier Albert Wesker incarné par Tom Hopper.

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City devrait donc revenir à quelque chose de plus terrifiant tout en assurant le spectacle visuel et en incluant des clins d'œil aux deux premiers jeux vidéo. Le film sera à découvrir dans les salles le 24 novembre.