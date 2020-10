Resident Evil : casting, intrigue, on en sait plus sur le reboot

Le reboot de la franchise "Resident Evil" donne enfin des nouvelles ! On connaît le casting principal et le synopsis. Les fans vont être contents : le film sera très fidèle aux premiers jeux vidéo.

Resident Evil : c'est quoi ce jeu ?

Resident Evil est un jeu vidéo d'horreur créé par Shinji Mikami, édité et développé par Capcom. L'histoire se passe à Raccoon City, paisible ville américaine forte de plus de 100 000 habitants. Elle doit essentiellement sa richesse économique à la multinationale pharmaceutique Umbrella Corporation qui y a planté ses laboratoires. La tranquillité de la ville est mise à mal alors que se multiplient d'étranges disparitions. Des dizaines de personnes s'évaporent et ne sont jamais retrouvées. Encore plus troublant, des témoins affirment que les victimes auraient été dévorées...

À quelques kilomètres de Raccoon City se dresse un manoir où des scientifiques de la firme travaillent secrètement. Mais survient un accident qui a pour conséquence d'infecter tous les habitants de la bâtisse. Ils se transforment alors en zombies assoiffés de chair humaine. On envoie une première unité spéciale de la police avec laquelle le contact est rapidement rompu. Une seconde est donc envoyée à son tour. Les membres rentrent dans le manoir pour échapper à des chiens enragés et s'y retrouvent alors coincés. Il va donc falloir trouver comment en sortir et, surtout, survivre !

La franchise s'est vendue à plus de 100 millions de copies toutes plateformes confondues. Ce succès a entraîné sans surprise la production de nombreux films, bandes dessinées et romans.

Enfin une adaptation fidèle ?

Si vous êtes fan des jeux vidéo, vous avez probablement dû être un peu frustrés par les adaptations cinématographiques signées Paul W. S. Anderson et consorts. Ok, les films portaient le nom du jeu, on y retrouvait les mêmes personnages et il y avait parfois des zombies. Par contre, en ce qui concerne l'ambiance claustrophobique et la peur diffuse cachée dans les grognements qui brisent le silence, ce n'était pas ça. Anderson, lui, il aime les cascades, le bruit et Milla Jovovich, et puis c'est tout. Vous avez déserté les longs-métrages il y a longtemps ? Bonne nouvelle, vous allez pouvoir y revenir !

Un reboot de Resident Evil est en effet en préparation et ceux qui y sont à la tête semblent vouloir (enfin) coller au plus près du jeu vidéo. Il n'y a qu'à lire le synopsis pour en avoir la preuve. L'histoire se déroulera à Racoon City en 1998 alors qu'Umbrella Corporation déchaîne l'enfer sur la ville. On y suivra l'équipe qui rentre dans le manoir maudit. Ce sera donc une origin story officielle de la franchise. De quoi repartir sur de bonnes bases pour rectifier les libertés pas toujours appréciées des films précédemment sortis.

L'homme en charge de recalibrer l'épouvante, c'est Johannes Roberts (47 Meters Down). Le réalisateur s'est lui aussi voulu réconfortant dans ses intentions concernant ce reboot.

Avec ce film, je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux originaux et recréer l'expérience viscérale terrifiante que j'ai vécue lorsque j'y ai joué pour la première fois, tout en racontant une histoire humaine ancrée sur une petite ville américaine mourante qui soit racontable et pertinente pour un public d'aujourd'hui.

Tout ça, c'est bien joli, mais encore faut-il trouver les bons acteurs. Là encore, grâce à nos confrères de Deadline, on a de bonnes nouvelles.

Un casting de jeunes loups

Pour mieux coller à l'âge des personnages au début du jeu, la production a en effet choisi de jeunes acteurs qui se sont déjà faits un nom au cinéma et à la télévision. Dans les rôles principaux pour incarner les trois personnages emblématiques de la franchise, nous aurons d'abord Kaya Scodelario (Le Labyrinthe) en Claire Redfield. Ensuite, le costaud Robbie Amell (Upload) incarnera son frère Chris. Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe) se glissera elle sous le béret de Jill Valentine, sa partenaire.

Le casting ne s'arrête pas là. Tom Hopper (The Umbrella Academy) incarnera leur camarade Albert Wesker. Avan Jogia (Zombieland : Double Tap) sera le toujours bien coiffé et courageux Leon S. Kennedy. Enfin, le fabuleux Neal McDonough (Arrow) enfilera la blouse de William Birkin.

Aucune date de sortie n'est pour l'instant annoncée pour Resident Evil.