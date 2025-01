Resident Evil : la saga va (encore) être rebootée mais il y a une bonne nouvelle

Sept longs-métrages adaptés de la célèbre saga de jeux vidéo "Resident Evil" ont déjà vu le jour. Désormais, un huitième est en développement, avec un cinéaste qui a fait forte impression lorsqu’il a dévoilé son premier film d’horreur.

Resident Evil, une saga mal reçue mais milliardaire

Adaptée de jeux vidéo japonais très populaires, la saga Resident Evil a produit sept films depuis 2002. Les six premiers étaient tous portés par Milla Jovovich, et quatre d’entre eux étaient réalisés par Paul W.S. Anderson. Après cela, la franchise a eu droit à un septième film, qui était cette fois un reboot. Intitulé Bienvenue à Raccoon City, celui-ci est sorti en 2021.

Les films Resident Evil n’ont pas été bien reçus par le public. Ils ont tous eu des avis très majoritairement négatifs, comme le montre leur score sur le site spécialisé Rotten Tomatoes. Malgré cela, la franchise a récolté plus d’1,2 milliards de dollars dans le monde. Les studios hollywoodiens sont donc toujours intéressés par l’idée de produire un nouveau film de la saga. Justement, un nouveau reboot se prépare.

Un reboot « plus fidèle aux jeux vidéo originaux »

The Hollywood Reporter nous apprend qu’un nouveau reboot de Resident Evil est en préparation. D’après le média, ce nouveau film « ramènera l’histoire à ses racines d’horreur et sera plus fidèle aux jeux vidéo originaux », qui ont été dévoilés à la fin des années 1990. Actuellement, quatre studios hollywoodiens se disputent les droits du long-métrage. Parmi eux se trouvent Warner Bros. et Netflix.

La raison du fort intérêt de quatre studios pour ce projet tient en deux mots : Zach Cregger. Ce dernier co-scénarisera et réalisera le futur Resident Evil après s’être fait un nom dans le cinéma d’horreur avec son premier long-métrage dans ce genre, Barbare. Porté par Georgina Campbell et Bill Skarsgård, le film a fait forte impression à sa sortie, en 2022.

Zach Cregger et Shay Hatten à l’écriture

Aux côtés de Zach Cregger, Shay Hatten écrire le script du nouveau Resident Evil. Il est connu pour avoir écrit un autre film de zombies : Army of the Dead. On lui doit également le scénario de John Wick 4.

On ne sait pas encore quand sera tourné ou quand sortira le nouveau Resident Evil. Mais d’ici là, Zach Cregger dévoilera son deuxième film d’horreur. Intitulé Weapons, il comptera entre autres parmi son casting Josh Brolin,Julia Garner et Benedict Wong. Selon The Hollywood Reporter, les premiers retours sur le long-métrage ont été très positifs. Sa date de sortie est fixée au 16 janvier 2026 aux États-Unis. On ne sait pas encore quand il sortira en France.