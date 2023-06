Resident Evil : Milla Jovovich a failli quitter le film à cause de Michelle Rodriguez

Milla Jovovich a porté la saga "Resident Evil" au cinéma entre 2002 et 2017. Pourtant, elle aurait pu quitter le premier film à cause de Michelle Rodriguez qui se voyait offrir un rôle plus important que prévu.

Resident Evil : l'adaptation libre des jeux vidéo

Révélée au grand public en 1997 avec Le Cinquième élément, Milla Jovovich a ensuite porté l'adaptation de Resident Evil en 2002. Un projet d'importance étant donné le succès des jeux vidéo développés par Capcom depuis 1996. Sauf que sous la houlette de Paul W. S. Anderson, le film a apporté quelques changements par rapport au jeu d'origine.

Milla Jovovich y incarne Alice, qui se réveille dans un imposant manoir sans savoir ce qu'elle fait là. Atteinte d'amnésie, elle n'a plus aucun souvenir et ne sait même pas son nom. Arrive alors soudainement un commando d'élite.

Resident Evil ©Constantin Film

Ils expliquent alors que le manoir appartient à la société Umbrella et est la porte d'entrée d'un immense laboratoire. Le laboratoire ayant été mis en quarantaine, les soldats doivent y entrer pour comprendre ce qu'il s'est passé. Ils vont découvrir qu'un virus a été libéré et que les employés ont tous été transformés en zombies.

Milla Jovovich dans l'ombre de Michelle Rodriguez

À la tête du film, Milla Jovovich a donné de sa personne en allant jusqu'à réaliser elle-même toutes ses cascades, sauf une. Elle n'est cependant pas le seul élément notable de Resident Evil. La présence de Michelle Rodriguez est également importante. Celle-ci interprète Rain Ocampo, une membre du commando d'élite. S'il s'agit d'un rôle secondaire, il aurait pu en être autrement suite à des changements au scénario qui ont failli provoquer le départ de Milla Jovovich.

Michelle Rodriguez et Milla Jovovich - Resident Evil ©Constantin Film

La comédienne a en effet révélé (via Espinof) que Paul W. S. Anderson avait réécrit le scénario pour donner beaucoup plus d'importance à Michelle Rodriguez. Cette dernière avait à l'époque vu sa cote de popularité augmenter grâce au film Girlfight (2000). Il semblait donc plus intéressant pour la production de faire d'elle l'héroïne, et de réduire le rôle de Milla Jovovich à celui d'une simple acolyte.

J'ai failli quitter le film. Je tournais autre chose et Paul avait engagé Michelle Rodriguez pour jouer Rain. Elle sortait tout juste du film Girlfight et il y avait une certaine effervescence autour des Oscars. C'était très à la mode à l'époque et ma popularité était déjà vieille de quatre ans, alors Paul a réécrit le scénario pour elle. Il a transformé mon personnage en "la fille" et Rain en "le gars". Elle a obtenu toutes les grandes scènes d'action et est devenue la nouvelle Alice, transformant mon Alice en acolyte.

Une longue conversation avec Paul W. S. Anderson

Heureusement, Milla Jovovich ne s'est pas laissée faire. Voyant tous les changements opérés et la mise en retrait de son personnage, elle demanda à avoir "une grande conversation" avec le réalisateur, menaçant sinon de prendre le premier avion dès le lendemain matin.

Paul est venu cet après-midi-là et nous nous sommes assis pendant trois heures pour examiner le scénario page par page. Il m'a dit : "Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça n'a pas tellement changé". Et j'ai répondu : "D'accord, pourquoi ne pas commencer par la première page ?" Et je le montrais du doigt chaque fois que j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé mes meilleures scènes. C'est ainsi que notre relation a commencé.

L'actrice a alors eu gain de cause et le réalisateur a donc fait machine arrière pour arriver au résultat que l'on connaît. Milla Jovovich est devenue l'héroïne de Resident Evil et a porté la saga sur grand écran durant six films au total. De plus, Paul W. S. Anderson est son mari depuis 2009 et le père de leurs trois filles nées en 2007, 2015 et 2020.

De son côté, Michelle Rodriguez est devenue un visage important de la saga Fast & Furious, dont le premier film est sorti peu de temps avant le film d'horreur. Et même si Rain meurt à la fin du film de Paul W. S. Anderson, elle est à nouveau apparue aux côtés de Milla Jovovich en 2012 avec Resident Evil: Retribution.