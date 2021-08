Resident Evil Welcome to Raccoon City : premières images de la nouvelle adaptation

La franchise zombiesque de Capcom est très loin d'être morte. Après un nouvel opus sur consoles et une série animée Netflix, c'est un long-métrage sous-titré "Welcome to Raccoon City" qui doit arriver dans les salles obscures. Il se dévoile dans ses premières images officielles.

Resident Evil : un nouveau film plus fidèle à l'univers ?

La grande popularité de la marque Resident Evil a forcément entraîné une exploitation de l'univers par Hollywood. Une saga de six films avec Milla Jovovich a vu le jour, rarement pour le meilleur et très souvent pour le pire. Plus tôt cette année, c'est la série animée Infinite Darkness qui est sortie sur Netflix. Un beau ratage mais la plateforme va avoir l'occasion de faire mieux avec une autre production en prises de vue réelles. Par ailleurs, un reboot pour le cinéma est également en préparation. Resident Evil : Welcome to Raccoon City est réalisé par Johannes Roberts et doit renouer avec les racines de l'univers. En se tournant davantage vers l'horreur, en utilisant des figures et des lieux connus. Sa sortie est programmée uniquement dans les salles le 24 novembre prochain chez nous.

Le scénario va parler aux fans des deux premiers opus vidéoludiques en racontant la chute de Raccoon City, ville emblématique de la franchise. Il sera effectivement question du virus-T et la firme Umbrella Corporation. On espère que ce nouveau départ au cinéma sera plus satisfaisant que le travail de Paul W.S. Anderson. Fidélité oblige, on retrouvera des personnages emblématiques. Robbie Amell et Kaya Scodelario vont incarner Chris et Claire Redfield, Avan Jogia sera Leon S. Kennedy, Hannah John-Kamen campera le rôle de Jill Valentine et Tom Hopper a été choisi pour prêter ses traits au troublant Albert Wesker.

Premières images de Welcome to Raccoon City

Le casting se montre dans des premières images exclusives du film. Elles nous parviennent grâce au site IGN et on peut ainsi voir à quoi vont ressembler les personnages dans cette nouvelle adaptation.

Resident Evil : Welcome to Racoon City ©Sony Pictures Entertainment

Resident Evil : Welcome to Racoon City ©Sony Pictures Entertainment

Sur la première image ci-dessus, on aperçoit Leon et Claire en duo. La seconde nous permet quant à elle de voir (de gauche à droite) Albert, Brad Vickers (un personnage secondaire campé par Nathan Dales), Jill et Chris. Ils pénètrent ensemble dans le manoir Spencer, lieu essentiel et culte de l'univers. Enfin, sur la dernière image (ci-dessous), c'est Lisa Trevor (Marina Mazepa) qui s'illustre. À défaut d'avoir un aperçu des zombies, on découvre un des monstres du film. Dans le premier jeu, elle est la fille de l'architecte du manoir et c'est sur elle que des expériences ont été faites par Umbrella. Le réalisateur avoue auprès d'IGN qu'il était fasciné par ce personnage "tragique" et qu'il voulait absolument l'incorporer dans le scénario.