Respect : découvrez la première bande-annonce du biopic sur Aretha Franklin

« Respect », le biopic sur Aretha Franklin, se dévoile à travers sa première bande-annonce. Universal a partagé une courte vidéo qui montre la talentueuse Jennifer Hudson dans la peau de la célèbre chanteuse. Un film à découvrir le 30 décembre 2020 dans les salles de cinéma.

Aretha Franklin, une icône au cinéma

Après les succès de Bohemian Rhapsody et Rocketman, les biopics musicaux sont de nouveau à la mode. Cette fois, Universal capitalise sur une chanteuse noire internationalement connue : Aretha Franklin. Née en 1942, et morte en 2018, Aretha Franklin est une chanteuse, musicienne et compositrice américaine de soul, jazz, gospel et blues. Elle était notamment surnommée « The Queen of Soul ». Également militante des droits civiques aux côtés de Martin Luther King, porte-parole de la communautés afro-américaine, elle était considérée comme l'une des chanteuses afro-américaines les plus influentes du XXe siècle. Ses albums I Never Love a Man en 1967 et Lady Soul en 1968 redéfinissent les codes du genre. Quant au single Respect en 1967, il devient un hymne féministe et le symbole du combat de la communauté noire.

Découvrez les premières images de Respect

Il y a bien eu des documentaires à l'effigie d'Aretha Franklin, mais aucun biopic n'a encore vu le jour. En 2019, le célèbre Sydney Pollack réalise le documentaire Amazing Grace - Aretha Franklin. C'est le dernier en date, succédant à trois autres documentaires au cours du XXIe siècle. Avant ça, Aretha Franklin est visible le temps de courtes apparitions dans les deux films Blues Brothers. Mais avec Respect, Universal veut offrir un vrai biopic à la chanteuse. La première bande-annonce ne dévoile pas grand chose mais met l'accent sur la chanson Respect. Un titre planétaire, au centre de ces images. On découvre également quelques éléments privés de la chanteuse et son combat pour les droits civiques des afro-américains aux Etats-Unis. Sans en dévoiler trop, la bande-annonce de Respect promet un biopic efficace et rythmé.

Devant et derrière la caméra

Le film est réalisé par Liesl Tommy, dont il s'agit du premier long-métrage. Avant cette promotion, le cinéaste sud-africain a pris ses marques sur les séries The Walking Dead, et Jessica Jones, dont il a réalisé un épisode de chaque. Il a également travaillé sur les shows Mrs. Fletcher et Insecure. Côté casting, c'est Jennifer Hudson qui va camper la légendaire Aretha Franklin. Elle sera notamment épaulée de Forest Whitaker, Audra McDonald et Marc Maron.

Rendez-vous le 30 décembre 2020 dans les salles de cinéma pour découvrir le film.