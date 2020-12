Retour vers le futur 2 : cette scène coupée corrige LA grosse incohérence du film

La saga "Retour vers le futur" est l’une des plus cultes ayant jamais été créées. Mais avec son intrigue complexe de voyages dans le temps, des incohérences se sont glissées dans les films. L’une d’elles concerne le vieux Biff du deuxième opus. Une erreur que Robert Zemeckis a corrigée dans une scène coupée du film dispo ci-dessus.

Retour vers le futur 2, deuxième opus d’une trilogie culte

En 1989, Robert Zemeckis dévoile le second volet de sa trilogie culte lancée quatre ans plus tôt. L’intrigue de Retour vers le futur 2 reprend directement après les événements du premier film. Après être revenu en 1985, Marty a retrouvé sa petite amie, Jennifer. Mais « Doc » revient soudainement du futur et, paniqué, leur apprend que leur fils s’apprête à faire une énorme erreur qui aurait de terribles conséquences sur leur descendance. Pour empêcher cela de se produire, Marty et Jennifer acceptent d’accompagner le scientifique en 2015. Mais le voyage lui-même est particulièrement risqué, et pourrait avoir de graves conséquences sur le temps…

Retour vers le futur 2 © Universal Pictures

En plus du retour de Robert Zemeckis derrière la caméra, qui adapte de nouveau un scénario qu’il a coécrit avec Bob Gale, Michael J. Fox et Christopher Lloyd reviennent aussi jouer Marty et « Doc » dans Retour vers le futur 2. Thomas F. Wilson retrouve aussi Biff Tannen et d’autres membres de sa famille, et Lea Thompson joue de nouveau Lorraine. En revanche, les interprètes de la petite amie et du père de Marty changent. Alors que le rôle était assuré par Claudia Wells dans le premier film, Elisabeth Shue reprend le rôle de Jennifer. Quant à George McFly, alors qu’il était interprété par Crispin Glover, il est cette fois campé par Jeffrey Weissman.

Le vieux Biff aurait dû disparaître en 2015 après être revenu dans le passé

Les films sur le voyage dans le temps sont toujours très risqués d’un point-de-vue narratif, puisqu’il est difficile de rester cohérent en manipulant le temps. Et Retour vers le futur 2 ne fait pas exception. Le long-métrage introduit la version plus âgée de Biff. Et lorsqu’il découvre la DeLorean et l’almanach des sports acheté par Marty en 2015, il décide de retourner en 1985 pour donner l’album à sa version plus jeune pour améliorer sa vie. Après avoir été d’abord sceptique devant l’arrivée du vieil homme, le jeune Biff finit par suivre ses conseils et parier sur les gagnants de plusieurs sports. Il devient donc milliardaire, ce qui change inévitablement son futur. Mais le film fait une erreur quand le vieux Biff revient en 2015.

Retour vers le futur 2 © Universal Pictures

Ce dernier est donc revenu dans le futur où Marty et Doc se trouvent pour réparer l’erreur du fils du lycéen et de Jennifer. Mais plus tôt dans la saga, Doc explique clairement que le futur d’une personne est modifié si elle change son passé. Or, après être revenu en 1985 pour donner l’almanach à sa version adolescente, Biff revient dans le 2015 qu’il avait toujours connu pour remettre la DeLorean à sa place et ne pas éveiller les soupçons des deux principaux protagonistes. Mais étant donné que, comme on le découvre lorsque ces derniers reviennent en 1985, le jeune Biff est devenu milliardaire, le vieux Biff n’aurait pas dû exister dans cette version du temps. Le personnage aurait dû disparaître complètement de cette époque.

Robert Zemeckis lui-même s’est toutefois rendu compte de cette erreur, puisqu’il l’a corrigée. Dans l’une des scènes coupées du film, disponible en tête d'article, on peut en effet voir le vieux Biff en train de disparaître après être revenu en 2015.