Retour vers le futur 2 : quand Universal (et non Netflix) censure son film

Il y a quelques jours, après la sortie de "Retour vers le futur 2" sur Netflix, les fans s’étaient indignés de la version proposée, puisqu’une scène y avait été censurée. Ils avaient alors accusé le géant du streaming d’avoir modifié la scène en question. Mais il s’avère que le studio Universal, qui avait produit la trilogie culte, est en fait celui à blâmer pour ce changement.

La scène de Retour vers le futur 2 qui avait été modifiée par Universal était celle où Marty se cache dans le bureau du principal du lycée de Hill Valey. Il essaie alors de récupérer l’almanach des sports confisqué par ce dernier à Biff Tannen. Lorsque le principal sort du bureau, il jette l’almanach à la poubelle et Marty le récupère.

Le lycéen l’ouvre alors et y trouve un magazine de lingerie féminine enveloppé dans la couverture de l’almanach. Dans la version censurée, une partie de la scène où l’on voit la couverture du magazine, ainsi que quelques lignes de dialogue de Marty, avaient été coupés.

Une version étrangère de Retour vers le futur 2 donnée par Universal à Netflix

Dans une interview pour The Hollywood Reporter, Bob Gale, le scénariste du film, a révélé que c’était en fait Universal qui avait décidé de censurer la scène, et non Netflix. Depuis, Gale a demandé au studio de rectifier la version en donnant au service de streaming le film sorti en salles. Le vrai Retour vers le futur 2 est donc maintenant la version proposée sur Netflix.

Il a précisé que ni lui, ni Robert Zemeckis, le réalisateur du film, n’étaient au courant qu’une telle version existait avant qu’elle n’apparaisse sur Netflix. Il a aussi expliqué que c’était en fait une version étrangère du film, qui avait été censurée dans le pays en question, dans lequel le gouvernement avait un problème avec la scène.

Quoi qu’il en soit, la version proposée maintenant par le service de streaming est celle que tous les fans connaissent. Ils peuvent donc revoir la trilogie culte en intégralité dans sa version originale.

30 ans après la sortie du dernier volet de Retour vers le futur, la trilogie culte est toujours autant appréciée des fans, et fait toujours autant parler. Il y a quelques mois, un fan avait essayé d’imaginer ce qu’auraient donné les films s’ils avaient été faits aujourd’hui. Pour cela, il avait réalisé une vidéo deepfake regroupant des passages du premier film en remplaçant les visages de Michael J. Fox et Christopher Lloyd par ceux de Tom Holland et Robert Downey Jr.

Nul doute que la trilogie de Robert Zemeckis continuera de faire parler d’elle dans le futur.