Retour vers le futur : Christopher Lloyd de retour dans la peau de Doc

Christopher Lloyd ne reviendra probablement jamais en Doc Brown pour un "Retour vers le futur 4" et les fans l'ont bien compris. Mais l'acteur continue de jouer le jeu et sera visible dans l'émission "Expedition Unknown". Un programme Discovery+ qui s'annonce fort sympathique.

Christopher Lloyd revient en Doc pour une émission événement

Trilogie culte inscrite dans l'imaginaire collectif et la pop culture, Retour vers le futur ne devrait même plus nécessiter une présentation. Ses deux personnages principaux non plus. Marty McFly et le Doc, brillamment campés par Michael J. Fox et Christopher Lloyd, sont devenus des icônes. Ils ont embarqué ensemble à bord de la mythique DeLorean et voyagé dans le temps à plusieurs reprises. Longtemps fantasmé, le quatrième opus ne verra visiblement jamais le jour - et c'est sûrement mieux ainsi. Ça n'empêche pas que chaque nouvelle apparition des deux acteurs dans leur rôle respectif provoque toujours un petit frisson nostalgique.

Les fans seront donc tout heureux d'apprendre que Christopher Lloyd va plus ou moins reprendre son rôle de Doc Brown pour l'émission télévisée Expedition Unknown. L'acteur va former un duo avec le présentateur Josh Gates et embarquer dans un voyage à travers les USA pour retrouver les rares modèles restants de la DeLorean DMC-12 présente dans les films. La principale voiture se trouve actuellement à Los Angeles, au Peterson Automotive Museum, mais six autres ont été utilisées lors des tournages. Le but de l'émission est donc d'en trouver une en parfait état pour ensuite la mettre aux enchères et reverser les bénéfices à la Michael J. Fox Foundation.

Christopher Lloyd - Expedition Unknown ©Discovery+

D'autres invités de marque

L'interprète de Marty Mcfly signera aussi une apparition dans ce projet scindé en quatre parties. Ce ne sont pas les deux seules têtes connues du casting qui participeront puisque Lea Thompson, Donald Fullilove, James Tolkan et Harry Waters, Jr. en feront de même. Des fans ainsi que des collectionneurs apporteront leur grain de sel, dans ce périple qui passera par Los Angeles, New York ou encore Orlando.

Le programme sera lancé le 15 mars prochain sur Discovery+. Nous ne savons pas encore si nous y aurons droit en France au même moment. En attendant, la première bande-annonce donne vraiment envie d'embarquer pour ce voyage en compagnie de l'inimitable Christopher Lloyd.