Retour vers le futur : comment Marty et Doc se sont-ils rencontrés ?

Doc et Marty, c'est l'improbable mais complémentaire duo qui a fait le succès de la trilogie "Retour vers le futur". On vous raconte le secret de leur rencontre, jamais expliquée dans les films.

Retour vers le futur : ma famille d'abord

Il y a presque 40 ans, Bob Gale feuillette l'album de lycée de son père et une question le taraude : aurait-il été ami avec lui s'ils avaient été au lycée en même temps ? Il appelle son ami Robert Zemeckis, lui parle de son idée et écrit avec lui le scénario du phénoménal Retour vers le futur. On y suit Marty McFly (Michael J. Fox), un lycéen californien de Hill Valley en 1985. Le jeune homme est ami avec le Docteur Emmett Brown (Christopher Lloyd), un scientifique un peu spécial qui a conçu une machine à voyager dans le temps. Après une série d'événements malencontreux, Doc est assassiné et Marty est envoyé en 1955. Il y rencontre sa mère (Lea Thompson) avant même qu'elle ne tombe amoureuse de son père.

Ce premier volet sera suivi de deux épisodes tout aussi incroyables et fun. Dans le deuxième épisode, le duo voyage dans le futur, ouvrant des possibilités scénaristiques imprévisibles. Le troisième sera, lui, une virée dans le passé au moment de la ruée vers l'or américaine.

Retour vers le futur 3 ©Amblin Entertainment

La trilogie est une des plus cultes de l'histoire du cinéma, aux côtés des premiers Star Wars et Indiana Jones. Les années passent mais le charme ne semble pourtant jamais s'évanouir, ce qui justifie les nombreuses rediffusions à la télévision. Et même si on les a vus 50 fois chacun, il est toujours difficile de zapper quand on tombe dessus. Si les films fonctionnent aussi bien, c'est autant pour leurs histoires que pour le duo Doc/Marty que l'on ne peut qu'adorer. D'un côté, le jeune cool qui trouve toujours un moyen de faire du skate ou jouer de la guitare. De l'autre, le scientifique un peu fêlé mais capable de miracles comme mettre sur roues une machine à voyager dans le temps. Il y a pourtant une question à laquelle ne répond aucun film : comment les deux se sont rencontrés ?

Calcul d'effraction

Au début du premier Retour vers le futur, Marty se rend au laboratoire de Doc qui n'est pas là. Il en profite alors pour brancher sa guitare électrique sur l'ampli le plus puissant que la terre ait connu. Il ne joue qu'un accord avant qu'il n'explose, mais, comme le dit Marty lui-même : "Rock'n'Roll !". Le téléphone sonne alors et Marty répond à Doc Brown à l'autre bout du fil. Le décor est donc planté : Marty et Doc se connaissent et sont proches. Et à aucun moment dans la trilogie ne sera évoquée leur première rencontre. Nos confrères du site Mental Floss ont eu la chance en 2011 de découvrir l'origine de cette amitié de la bouche de Bob Gale lui-même.

Retour vers le futur ©Amblin Entertainment

Le scénariste expliquait alors que, depuis des années, Marty entend parler de ce savant fou bizarre et dangereux du nom de Doc Brown dont les habitants de Hill Valley ont peur. L'adolescent étant le téméraire que nous connaitrons par la suite n'en est que plus curieux de le rencontrer. Alors qu'il est âgé de 13 ou 14 ans, il décide de découvrir par lui-même pourquoi cet homme est aussi craint. Il se faufile alors dans son laboratoire et se retrouve fasciné par tous les objets et inventions incroyables qu'il y trouve.

Doc rentre à ce moment-là et tombe nez à nez avec Marty. Le scientifique, loin de se fâcher, est étonné que le jeune garçon le trouve cool et l'accepte comme il est. Comme le rappelle Bob Gale, ce qui rapproche les deux hommes, c'est qu'ils sont tous les deux considérés comme des moutons noirs dans leurs milieux respectifs. Doc est mis de côté par la population de la ville alors que Marty vit la même chose de la part de sa famille.

Brown se prend alors d'affection pour Marty et lui donne des petits boulots à faire, comme l'aider dans ses expériences, s'occuper du laboratoire ou de son chien Einstein. Et de commencer une des plus belles amitiés de l'histoire du cinéma !