Retour vers le futur : les acteurs se retrouvent dans une vidéo

Une bonne partie des acteurs principaux de la trilogie culte "Retour vers le futur" s'est réunie en vidéo pour se remémorer les trois films. C’est Josh Gad, vu en Hector MacQueen dans "Le Crime de l’Orient-Express", qui est à l’initiative de ce rassemblement à distance destiné à lever des fonds pour des organisations philanthropiques.

Josh Gad vient de réunir un autre casting de choix en rassemblant un grand nombre des principaux protagonistes de la trilogie Retour vers le futur. Le duo iconique qui portait la saga, Michael J. Fox, aka Marty McFly, et Christopher Lloyd, alias « Doc » Emmett Brown, se sont ainsi retrouvés avec d’autres acteurs majeurs de la saga pour se remémorer les films.

En ces temps de confinement, de nombreux acteurs et réalisateurs utilisent internet pour proposer du nouveau contenu aux fans. James Gunn offre par exemple régulièrement des conseils, anecdotes, ou autres secrets de tournages sur les réseaux sociaux. John Krasinski a lui crée sa propre émission d’actualités sur YouTube, intitulée Some Good News, dans laquelle il partage des bonnes nouvelles vécues par les internautes.

Josh Gad, qu'on verra bientôt dans Artemis Fowl, a aussi lancé sa propre émission sur YouTube, dans laquelle il réunit le casting de films sortis il y a de longues années. Nommé Reunited Apart with Josh Gad, le programme a débuté il y a deux semaines, quand l’acteur a rassemblé une bonne partie du casting des Goonies pour évoquer des souvenirs du film culte.

Le deuxième épisode est désormais sorti, et l’acteur a de nouveau frappé fort en réunissant cette fois une bonne partie des principaux protagonistes de la saga Retour vers le futur, ainsi que de l’équipe créative derrière la trilogie.

Le casting de Retour vers le futur se retrouve pour la bonne cause

Outre les deux principaux acteurs des Retour vers le futur, plusieurs des personnages secondaires de la saga faisaient partie de la réunion. Lea Thompson, qui jouait Lorraine McFly, Elizabeth Shue, l’interprète de Jennifer à partir du deuxième film et Mary Steenburgen, qui incarnait Clara Clayton dans le dernier, étaient aussi de la partie.

En plus des acteurs, Robert Zemeckis le réalisateur de la trilogie, et Bob Gale son scénariste et producteur, faisaient aussi partie de la réunion. Alan Silvestri, le compositeur derrière la musique culte et si reconnaissable des films, était aussi présent. Même J.J. Abrams, grand fan des Retour vers le futur, y a fait une apparition.

La réunion des stars de Retour vers le futur servira une bonne cause. Le premier épisode, avec la distribution des Goonies, avait été organisé pour lever des fonds pour l’organisation Projet Hope. Les fonds récoltés par ce deuxième épisode seront cette fois reversés à The Center for Disaster Philanthropy, une autre organisation philanthropique.