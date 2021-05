Retour vers le futur sur Netflix : Tom Wilson (Biff) raconte son audition hilarante pour le rôle

Dans "Retour vers le futur", il y a les héros Marty et Doc, mais aussi leur ennemi éternel Biff Tannen. Son interprète, Thomas F. Wilson, se rappelle de son audition folle pour décrocher le rôle.

Retour vers le futur : Doc, Marty...et Biff !

La franchise Retour vers le futur est une des plus aimées des fans depuis son lancement en 1985. La trilogie traverse les décennies sans jamais prendre une ride avec son scénario qui, lui, traverse les siècles. On y suit les aventures de Marty (Michael J. Fox) et de Doc Brown (Christopher Lloyd) qui voyagent dans le temps en espérant que leur comportement n'aura pas de conséquences sur le futur. Loupé, ils passent trois films à tenter de réparer leurs erreurs qui ont bouleversé le présent. Si le duo tient le haut de l'affiche, il trouve inlassablement sur son chemin la famille Tannen qui ne supporte pas celle des McFly. La particularité de cette dynastie d'énervés, c'est que tous ses membres sont joués, quel que soit le moment dans le temps, par le même acteur : Thomas F. Wilson.

Retour vers le futur ©Universal Pictures

Ce rôle multiple a offert la célébrité au comédien, même si cette reconnaissance n'est pas toujours à son goût. Assailli constamment par les fans quand il se promène dans la rue, Wilson a même fini par développer une manière de couper court à ces rencontres. Il a en effet dans sa poche en permanence des petites feuilles qui répondent à toutes les questions que l'on pourrait lui poser sur la trilogie. Une situation extraordinaire pour l'acteur qui ne pensait vraiment pas avoir une chance de décrocher le rôle.

Là où on va, on a besoin d'une audition

Invité il y a quelques mois par l'université catholique John Paul, Thomas F. Wilson est revenu sur son audition pour le rôle dans Retour vers le futur. Après quelques premières rencontres, on lui demande de revenir une dernière fois. Il ne fait aucun doute que ce meeting sera le dernier et celui qui décidera de sa participation ou non au film écrit par Robert Zemeckis et Bob Gale. On lui annonce que Steven Spielberg sera là, tout comme les autres producteurs et le réalisateur.

Rendez-vous est donné à 18h30 mais Wilson a des billets pour un concert de Bruce Spingsteen à 20h. Il n'a donc pas très envie de s'éterniser. Il doit de plus s'y rendre avec sa copine de l'époque qu'il finira par épouser et avec laquelle il est toujours marié aujourd'hui. On lui demande de jouer la scène où il fait une clé de bras autour de la tête de George McFly, interprété par Crispin Glover, bien présent pour l'occasion.

Retour vers le futur ©Universal Pictures

Il la joue une première fois et Zemeckis lui dit qu'il peut y aller à fond dans l'aspect physique du rôle. Biff est une brute et il doit se comporter de la sorte. Jeune et plein d'entrain, l'acteur y va donc à fond sans se poser de questions. Il attrape Glover par la chemise, le traîne sur une table et finit par le soulever dans les airs par le col. Il se rend alors compte qu'il ne contrôle plus rien, ne connaît plus ses lignes de dialogues et va probablement beaucoup trop loin dans sa façon d'interpréter le personnage. Au bout de quelques secondes de sauvagerie totale, Wilson repose son partenaire sur la terre ferme dans une panique intérieure qu'il arrive tout de même à dissimuler.

Et la suite ?

On le remercie, lui demande de quitter la salle et Wilson se rend comme prévu au concert de Springsteen. Pourtant, il ne prend aucun plaisir à écouter les chansons du Boss. La faute à une phrase qui tourne en boucle dans sa tête : "Tu viens de détruire ta carrière entière ! L'opportunité d'une vie !". Sans nommer personne, l'acteur confie qu'il auditionnait pour le rôle face à de grandes stars de l'époque. Dans son esprit, il pouvait donc au mieux incarner l'un des sous-fifres de Biff. Son téléphone sonne le lendemain matin et, à sa grande surprise, son agent lui annonce qu'il sera bel et bien Biff Tannen dans Retour vers le futur. Et sa carrière de décoller alors comme une DeLorean volante !

La trilogie Retour vers le futur est disponible en streaming sur Netflix et Prime Video.