Return to Silent Hill : cette première image va ravir les fans

Près de deux ans après l'annonce d'un nouveau film "Silent Hill" réalisé par Christophe Gans, une première image vient d'être dévoilée. On y retrouve un personnage iconique de la licence.

Un nouveau Silent Hill réalisé par Christophe Gans

Près de 20 ans se sont écoulés (18 pour être exact) depuis que Christopher Gans nous a fait vivre un cauchemar sur grand écran avec Silent Hill (2006). Tiré de la licence de jeu vidéo éponyme, le film était une proposition fascinante et visuellement superbe. Surtout, le public avait été au rendez-vous puisque le long-métrage avait rapporté quasiment 100 millions de dollars dans le monde pour un budget de 50 millions de dollars. Cela aurait pu motiver le réalisateur du Pacte des loups à rempiler pour une suite.

Mais ce ne fut pas le cas. À la place, M. J. Bassett a mis en scène le bien moins marquant Silent Hill: Révélation (2012). Cependant, une décénie plus tard, Christophe Gans nous a informés qu'il préparait enfin un nouveau film issu de l'univers de Silent Hill, titré Return to Silent Hill. Mieux encore, il s'agira d'une adaptation du jeu Silent Hill 2, avec tout de même un changement important.

Pyramid Head se montre en image

On attend toujours de savoir quand le film sortira et on espère pouvoir découvrir une première bande-annonce d'ici peu. Avant cela, Variety a dévoilé en exclusivité une première image de Return to Silent Hill. Sur cette photo, on retrouve un personnage iconique de la licence Silent Hill : Pyramid Head. Un bourreau imposant qui, comme son nom l'indique, a une tête en forme de pyramide métallique et traine avec lui une énorme épée. Découvrez l'image ci-dessous :

Return to Silent Hill via Variety

Cette photo a été présenté en avant-première au Marché du film du Festival de Cannes. C'est tout ce qui nous est proposé pour le moment. Mais, pour rappel, on sait que Jeremy Irvine (Cheval de guerre) tiendra le premier rôle. Enfin, voici le synopsis de Return to Silent Hill :

Guidé par les ombres de son passé, James Sunderland retourne à Silent Hill pour retrouver son amour perdu, Mary Crane. Mais la petite ville sombre et oppressante n'est plus le lieu de ses souvenirs. Il rencontre des personnages qui lui semblent trop familiers et qui essaient de l'empêcher de chercher Mary. Plus il recherche Mary, plus il se demande s'il est toujours dans la réalité - ou s'il est tombé dans le sombre monde souterrain de Jacob Crane.