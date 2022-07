Revoir Paris : un attentat hante Virginie Efira dans la bande-annonce

Pathé dévoile la bande-annonce de "Revoir Paris", un drame où Virginie Efira n'arrive plus à vivre sa vie après avoir survécu à un attentat. Benoît Magimel et Grégoire Colin l'accompagnent.

Revoir Paris, un récit post attentat

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs lors du Festival de Cannes 2022, Revoir Paris est le quatrième long-métrage de la réalisatrice Alice Winocour. Après Proxima sorti en 2019, la cinéaste nous propose trois ans plus tard un drame saisissant. Ainsi, elle dirige Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Colin.

Revoir Paris ©Pathé

Revoir Paris parle de la reconstruction personnelle de Mia (jouée par Virginie Efira) après un attentat. Survivante de cette attaque dans une brasserie, la femme est encore sous le choc trop mois plus tard. Elle n'a plus que des flashs de ce tragique événement, et souhaite s'en souvenir pour avancer. Avec l'aide de Thomas (Benoît Magimel), elle arrivera peut-être à revivre.

Un planning chargé pour Virginie Efira

Virginie Efira continue de briller au cinéma. Elle enchaîne les rôles sur le grand écran depuis plusieurs années. 2022 ne fait pas exception à la règle. L'actrice belge a été à l'affiche d'En Attendant Bojangles en janvier 2022. Quelques semaines plus tard, elle a monté les marches de Cannes pour Don Juan avec Tahar Rahim. Et le 21 septembre, elle sera dans le nouveau film de Rebecca Zlotowski, intitulé Les Enfants des autres. Un mois chargé, car Revoir Paris sort le 7 septembre 2022 dans les salles obscures.