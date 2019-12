Richard Jewell : le nouveau film de Clint Eastwood en échec au box-office

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Aussi prestigieux que soit le nom de « Clint Eastwood », il ne garantit pas un succès au box-office. Le nouveau projet du réalisateur américain, intitulé « Le Cas Richard Jewell », vient de sortir sur les écrans américains et les premiers résultats financiers annoncent un flop.

Immortel Clint Eastwood. À 89 ans, il continue sans se ménager à tourner film sur film, pour continuer de se forger une filmographie encore plus dense que l’actuelle. Et comme depuis des années, c’est la figure du héros américain qui le passionne. Le Cas Richard Jewell est un sujet en or pour continuer de creuser les thèmes qui lui sont chers. L’histoire, tirée de faits réels, raconte comment un agent de sécurité engagé sur les JO d’Atlanta en 1996 découvre un sac piégé. L’attentat fera des dégâts mais pas autant que si Jewell n’était pas intervenu pour donner l’alerte.

D’abord considéré comme un héros et porté aux nues par les médias, il va être soupçonné dans une enquête d’être en réalité impliqué dans cet acte terroriste. L’homme, qui n’avait rien demandé, va être aspiré dans une spirale médiatique qui le dépasse mais fera ce qu’il peut pour prouver son innocence.

Sorti le 13 décembre dernier aux USA sur plus de 2500 écrans, ce nouveau film vient de faire un premier week-end désastreux d’un point de vue financier. Ce n’est que 5 millions de dollars qui ont été remportés sur ces trois premiers jours, ce qui fait du Cas Richard Jewell le pire démarrage de la carrière de Clint Eastwood depuis Bronco Billy sorti en 1980 !

Un scandale a-t-il freiné Le Cas Richard Jewell ?

On peut expliquer ce flop par le petit scandale qui entoure Le Cas Richard Jewell. Un journal d’Atlanta a accusé Eastwood de mentir en disant qu’une journaliste, campée par Olivia Wilde, avait couché avec un enquêteur pour obtenir des informations sur le dossier. Ce qui serait, apparemment, faux et salirait la mémoire de la concernée.

Difficile de déterminer jusqu’à quel point la situation peut avoir un impact sur les entrées mais il faudra de grosses performances à travers le monde pour sauver les meubles. Quand on sait que le film a coûté dans les 45 millions, on peut avoir peur pour sa carrière dans les salles. Une possible performance aux prochains Oscars et une bonne presse pourraient aider à propulser le film sur la durée. On en saura plus sur la réaction du public français lorsque Le Cas Richard Jewell sortira le 22 janvier 2020.