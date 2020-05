Riddick 4 : Vin Diesel évoque un script presque terminé

L'acteur Vin Diesel propose une mise à jour de « Riddick 4 : Furya ». Il assure que l'écriture du script de cette quatrième aventure est presque terminée. Une saga culte qui possède une base de fans solide.

En 2000, le réalisateur David Twohy et l'acteur Vin Diesel présentent Pitch Black. Un long-métrage devenu par la suite relativement culte et qui demeure l'un des meilleurs rôles de l'acteur. Pour rappel, dans le film, l'anti-héros est un ex taulard, qui se retrouve projeté sur une planète inhospitalière. Tandis qu'il était transféré vers une autre prison, son vaisseau se crashe sur une planète peuplée de créatures dangereuses qui évoluent dans l'obscurité totale.

Le film rencontre un succès assez modéré au box-office avec seulement 53 millions de dollars de recettes pour un budget de 23 millions. Mais Pitch Black se crée une base de fans très solide et, en 2004, le duo revient avec Les Chroniques de Riddick. Cette fois le film accumule 116 millions de dollars de recettes à travers le monde (pour un budget de 105 millions). Puis, il faut attendre 2013, pour que Vin Diesel et le cinéaste reviennent avec un troisième épisode sobrement intitulé Riddick. Contre toute attente c'est le film le plus rentable de la trilogie avec plus de 98 millions de dollars de recettes pour un budget de 38 millions.

Le retour de Riddick ?

Depuis la sortie du troisième épisode, Vin Diesel ne cesse de donner des nouvelles du quatrième opus. L'acteur propose des mises à jour régulières sur l'état de l'avancée du script. Il a même révélé le titre de ce quatrième film : Riddick 4 : Furya. Sur son compte Instagram l'acteur se veut rassurant et promet que l'écriture est pratiquement terminée.

David Twohy va revenir à la réalisation pour la quatrième fois consécutive. Vin Diesel va évidemment reprendre le rôle de Riddick. Mais à part cela, on ne sait pratiquement rien de ce nouvel épisode. On ne sait pas encore quand Vin Diesel pourra se lancer dans le tournage du quatrième Riddick. Parce que l'acteur est quand même déjà très occupé avec la franchise Fast and Furious évidemment, mais aussi en tant que doubleur de Groot. En tout cas, les fans espèrent toujours voir une autre aventure spatiale et violente de Riddick. Affaire à suivre donc.