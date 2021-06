Riddick 4 : Vin Diesel nous rassure et continue de croire à cette suite

Quand est-ce que Vin Diesel va-t-il reprendre son rôle de Riddick ? Un quatrième épisode reste toujours attendu et l'acteur vient d'ailleurs d'en donner des nouvelles. Le projet est en bonne voie pour se faire et un autre jeu vidéo reste possible.

La saga Riddick ne demande qu'à continuer

Le personnage de Riddick a été introduit lors du long-métrage Pitch Black, avec Vin Diesel dans le rôle. Une performance qui reste comme l'une des meilleurs de sa carrière, dans un registre badass qu'il affectionne particulièrement. Ce petit récit de survie sur une planète hostile, emballé par David Twohy, a fait bonne impression auprès des amateurs de cinéma de genre, même si son succès reste plutôt moyen d'un point de vue financier (30 millions de dollars de budget pour 53 millions récoltés au box-office mondial). Le film présentait Richard B. Riddick, un criminel solitaire possédant l'incroyable capacité de voir dans le noir.

Le personnage a ensuite été approfondi avec Les Chroniques de Riddick, une œuvre beaucoup plus dense, imparfaite, mais portée par des envies nobles. 9 ans après, Vin Diesel reprenait encore son rôle, toujours devant la caméra de David Twohy, pour Riddick. En 2015, la star de la franchise révèle qu'un quatrième opus est en préparation. Nous voilà désormais en 2021 et le film ne s'est toujours pas fait.

Riddick ©Metropolitan Filmexport

Où en est Riddick 4 ?

David Twohy reste fidèle au poste mais on ne sait pas trop ce qu'il advient de ce projet titré Riddick 4 : Furya. Un titre qui fait référence à la planète d'origine du personnage principal. Les spectateurs s'attendent à en apprendre plus sur les origines de Riddick et de continuer à voir se développer la mythologie. Alors qu'on s'apprête à le revoir dans les salles dans Fast & Furious 9, Vin Diesel donne des nouvelles du film chez GamesRadar :

David Twohy a écrit un excellent scénario. C'est juste une question de timing , quand nous aurons l'opportunité nous le tournerons. Mais je crois que ça va se faire en Australie. Je peux dire sans risque de me tromper que nous nous dirigeons vers le tournage du quatrième chapitre de Riddick.

Une petite update qui va ravir les fans, même si cette histoire de timing fait un peu peur sachant que l'acteur va enchaîner les productions des deux derniers épisodes de Fast and Furious. Impossible de déterminer jusqu'à quand il faudra attendre pour que le projet fasse ce pas décisif en avant. La sortie de Riddick 4 pourrait même s'accompagner d'un jeu vidéo. Toujours auprès du même média, Vin Diesel admet qu'il est possible de "profiter des avantages d'un espace vidéoludique et d'ajouter un nouveau chapitre". Une idée qui n'est pas pour nous déplaire car The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay était une solide proposition en 2004.