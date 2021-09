Riddick 4 : Vin Diesel promet que le film va arriver très vite !

Le comédien Vin Diesel promet que la licence « Riddick » est prête à revenir. Visiblement l’acteur et Universal Studios pencheraient sur un quatrième film de la saga, qui pourrait sortir très prochainement.

Riddick : un des rôles cultes de Vin Diesel

Vin Diesel c’est évidemment le visage de Dom dans Fast and Furious, de Cage dans xXx, mais pas seulement. Il demeure aussi le comédien qui a donné vie à Riddick. En 2000, le cinéaste David Twohy met en scène Pitch Black. Une série B qui a rencontré un certain succès auprès des spectateurs et de la presse. Côté box-office, le long-métrage a rapporté plus de 53 millions de dollars de recettes (pour un budget de 23 millions).

Les Chroniques de Riddick ©Universal Pictures

Face à ce succès, Universal Pictures rachète les droits de Pitch Black et produit une suite en 2004. Intitulé Les Chroniques de Riddick, le film est toujours mis en scène par David Twohy. Malheureusement, l’œuvre est un échec au box-office avec seulement 115 millions de dollars de recettes pour un budget de 105 millions. C’est notamment pour cette raison que le studio aura attendu 2013 pour produire un troisième film : Riddick. Là encore, David Twohy est de retour derrière la caméra, tandis que ce troisième volet rapporte plus de 98 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 38 millions).

Un quatrième film en approche

Apparemment, un quatrième film Riddick serait en passe de se faire. Ça fait maintenant quelques années que le sujet est sur le tapis. Pendant un temps, Universal voulait exploiter la licence sur le petit écran en produisant une série TV dérivée. Mais finalement, Vin Diesel a opté pour un quatrième film. Pour le moment intitulé Riddick : Furya, le scénario du film a été terminé par Vin Diesel et David Twohy en 2019. Depuis, le duo attend le feu vert du studio. Mais avec la crise du COVID, tout ceci a pris plus de temps…

Vin Diesel semble confirmer l’arrivée prochaine de Riddick : Furya. Le comédien a publié sur Instagram une photographie de lui-même dans le rôle de Riddick. Dans la légende, l’acteur a écrit :

Une réunion incroyable aujourd'hui, merci à l'équipe, vous savez qui vous êtes … Disons simplement que Furya est peut-être plus proche que vous ne le pensez. #Riddick

Vin Diesel a donc visiblement eu une réunion avec David Twohy et Universal pour discuter de l'avenir de Riddick 4. Furya devrait donc prochainement faire parler de lui, ce qui ravira sans doute les fans de la trilogie ! Affaire à suivre...