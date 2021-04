Riders of Justice : Mads Mikkelsen en quête de vengeance dans le trailer

Le très prolifique Mads Mikkelsen pourra bientôt être vu dans le thriller "Riders of Justice". L’acteur danois y jouera cette fois un personnage en quête de vengeance après la mort de sa femme.

Riders of Justice, une histoire de vengeance classique

Habitué à souvent travailler dans de grosses productions, Mads Mikkelsen pourra bientôt être vu dans un film danois au budget plus modeste. On le verra interpréter un homme sur le chemin de la vengeance dans Riders of Justice. L’intrigue du film apparaît être des plus classiques.

Elle est centrée sur Markus, un militaire que joue Mikkelsen. Alors qu’il est en déploiement, il est contraint de rentrer chez lui après le décès de sa femme lors d’une explosion dans le train dans lequel elle se trouvait. Le soldat retourne donc chez lui pour prendre soin de sa fille, Mathilde. Mais bientôt, il est contacté par des hommes qui lui révèlent que le déraillement du train qui a tué sa femme n’était pas un accident. Markus décide alors de traquer les hommes responsables de sa mort…

C’est Anders Thomas Jensen qui a réalisé Riders of Justice. En plus de Mikkelsen, la distribution du film compte notamment Nikolaj Lie Kaas et Roland Mølller . Les deux acteurs sont aussi des habitués des productions internationales, et sont entre autres apparus dans des films comme Anges et démons et Atomic Blonde.

Quand Mads Mikkelsen se prend pour Liam Neeson

La bande-annonce de Riders of Justice ne promet rien de révolutionnaire dans le genre du thriller. On y découvre un Mads Mikkelsen obsédé par la mission qu’il s’est fixée. L’acteur fait irrémédiablement penser à Liam Neeson dans Taken. Son personnage se sert également de ses capacités spéciales pour le combat pour faire payer les hommes qu’il pourchasse.

Riders of Justice © Nordisk Film

Le trailer montre ainsi que Markus découvre bientôt que les responsables de la mort de sa femme sont membres d’un redoutable gang. Il recrute alors les hommes venus le chercher pour l’aider à les traquer. La bande-annonce nous montre même le principal protagoniste leur apprendre à tirer. Comme on pouvait s’y attendre, ils sont vite démasqués par ceux qu’ils poursuivent. S’engage alors un duel entre les deux groupes, qui devrait être des plus sanglants.

Si la trame du film s’annonce classique, on compte sur le charisme de Mikkelsen pour porter le long-métrage. Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiqué pour Riders of Justice.