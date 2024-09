Gladiator 3 déjà en préparation ? Ridley Scott y pense

Ridley Scott reviendra cette année avec une proposition particulièrement ambitieuse : Gladiator 2. Cette suite de son chef-d’œuvre sorti en 2000 s’intéressera cette fois à Lucius, le fils de Lucilla qui va devoir marcher dans les pas de Maximus en foulant à son tour le sable de l’arène.

Ridley Scott aura donc attendu pas moins de vingt-quatre ans pour nous partager sa vision de la suite de Gladiator. Alors que les rumeurs sur un tel projet circulaient depuis de nombreuses années, le cinéaste est finalement parvenu à concrétiser son ambition. Et, alors que cette suite n’est même pas encore sortie, il se projette déjà sur un nouveau volet.

Afin de promouvoir Gladiator 2, Ridley Scott s’est récemment entretenu avec Première. Le réalisateur a alors lâché un énorme scoop : il a avoué qu’il voulait réaliser un troisième Gladiator ! Évoquant la fin du deuxième film, il a expliqué que celle-ci pouvait déjà servir, selon lui, à introduire la suite de l’histoire de Lucius :

Avec ça, je joue déjà avec l’idée de Gladiator 3. Non, sérieusement ! J’ai allumé la mèche… La fin de Gladiator II évoque celle du Parrain, avec Michael Corleone qui se retrouve avec un boulot dont il n’a pas voulu, et qui se demande, "et maintenant, Père, qu’est-ce que je fais ?" Le prochain parlera donc d’un homme qui ne veut pas être là où il est.