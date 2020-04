Ridley Scott préparerait un film sur une pandémie

Occupé par "The Last Duel", Ridley Scott penserait déjà au futur. Le réalisateur américain à qui l'on doit plusieurs classiques (et des ratés), serait en train de travailler sur une adaptation du livre "The End of October" dont le sujet est l'émergence d'une pandémie.

Avec les événements actuels, un film comme Contagion a pris une autre saveur. Après une telle expérience, les films sur les pandémies ou sur les virus ne seront plus abordés de la même manière, par ceux qui les imaginent, puis par nous. On constate que la fiction n'était pas si loin de la réalité dans l'oeuvre de Steven Soderbergh et sans doute que les futurs projets puiseront leur inspiration dans cette année 2020. Ce sera peut-être le cas de l'adaptation de The End of October, un livre écrit par Lawrence Wright qui vient de paraître ces derniers jours alors qu'il était en gestation depuis un moment. Un drôle de hasard, qui provoque un parallèle frappant avec l'actualité.

Cette adaptation sera produite par Scott Free, la boîte de Ridley Scott, mais on ne sait pas si le papa d'Alien ou de Blade Runner sera forcément à la mise en scène - il faudra alors attendre qu'il en ait terminé avec The Last Duel s'il doit s'en occuper. Un point qui reste à éclaircir, tout comme le format utilisé. Deadline, qui rapporte l'information, évoque la possibilité qu'on puisse voir un film ou une série. Et les gens de chez Netflix seraient d'ailleurs attentifs à l'évolution du projet pour essayer de le décrocher dans leur catalogue.

Ridley Scott à l'initiative du livre

Hormis ces détails à régler, on peut déjà s'avancer sur la nature du scénario, qui reprendra les grands axes du livre. Dans ce dernier, un microbiologiste américain nommé Henry Parsons est envoyé par l'OMS en Indonésie pour enquêter sur un virus qui prive les gens d'oxygène. Ce mal va sortir de son pays d'origine et touchera le monde entier, forçant les différents gouvernements à réagir, avec des conséquences parfois catastrophiques. Nous sommes obligés d'y voir un écho avec le coronavirus qui nous malmène mais, pour être précis, l'idée de cette histoire a été soumise par Ridley Scott à Lawrence Wright il y a de cela six ans ! La fiction va quand même plus loin que ce qu'on traverse, avec un virus qui porte le doux nom de Kongoli Influenza et qui s'avère être bien plus mortel que le COVID-19.