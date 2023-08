Ridley Scott regrette une décision importante pour Blade Runner et Alien

La même année, en 2017, "Alien: Covenant" et "Blade Runner 2049" sortaient en salles. Si Ridley Scott n'a pu réaliser que le premier, il aurait fortement aimé s'occuper également du second.

Ridley Scott, le papa d'Alien et Blade Runner

Il n'a pas fallu longtemps à Ridley Scott pour qu'il livre deux des meilleurs films de sa carrière. En effet, en 1979 et 1982, sortent coup sur coup Alien, le huitième passager et Blade Runner. Soit le deuxième et le troisième long-métrage du réalisateur. Deux films de science-fiction très différents mais ancrés dans la culture populaire (surtout pour Alien).

Alien: Covenant de Ridley Scott ©20th Century Fox

Pour rappel, après le premier Alien, Ridley Scott a laissé d'autres réalisateur développer l'univers. Alien est devenu une saga avec trois suites directes réalisées par James Cameron (1986), David Fincher (1992) et Jean-Pierre Jeunet (1997). Ce n'est qu'en 2012 que le cinéaste est revenu sur les origines du xénomorphe avec Prometheus, avant de réaliser ensuite Alien: Covenant (2017).

Si Alien est devenu une importante saga, Blade Runner, inspiré du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick, a aussi eut droit à des œuvres dérivées. Il y a eu évidemment la suite, Blade Runner 2049, réalisée par Denis Villeneuve et sortie en 2017. Mais également des courts-métrages d'animation, la série d'animation Blade Runner - Black Lotus (2021), tandis qu'une nouvelle série, Blade Runner 2099, est en préparation chez Prime Video.

"J'aurais dû faire Blade Runner 2"

C'est donc la même année, à seulement cinq mois d'écarts, que ces deux univers se sont agrandis au cinéma. Alien: Covenant d'un côté, et Blade Runner 2049 de l'autre. Mais Ridley Scott n'a pu réaliser qu'Alien. Pourtant, dès 2011, une suite qu'il devait diriger avait été évoquée.

Mais les années ont passé et au moment où le projet s'est vraiment concrétisé, Ridley Scott était déjà occupé par Alien: Covenant. Une situation que le cinéaste semble encore regretter. C'est du moins ce qu'il a déclaré dans une interview donnée au magazine Empire (via Deadline).

Je n'aurais pas dû avoir à prendre cette décision, mais je n'avais pas le choix. J'aurais dû faire Blade Runner 2.

Ryan Gosling - Blade Runner 2049 ©20th Century Fox

Ce ressentiment de Ridley Scott au sujet de Blade Runner 2049 s'ajoute aux critiques qu'il avait pu faire sur le film suite à son échec au box-office. Fin 2017, le réalisateur avait estimé qu'il y avait bien une demi-heure en trop et que le long-métrage était trop lent... Pour se "consoler", Ridley Scott va donc désormais développer la série Blade Runner 2099 en tant que producteur.