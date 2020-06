Ridley Scott veut toujours faire la suite d’Alien Covenant

Ridley Scott, le réalisateur des deux premiers "Alien", a de nouveau évoqué dans une interview ce qu’il avait en tête pour le futur de la saga. Les deux prequels qu’il avait réalisé, "Covenant" et "Prometheus", n’avaient pas fait de bons scores au box-office.

Depuis plusieurs années, Ridley Scott répète régulièrement en interview que son plan initial était que Prometheus et Alien : Covenant soit les deux premiers films d’une trilogie, dont le final aurait directement conduit au premier des films originaux. Une rumeur prêtait même le titre d’Alien : Awakening au troisième de ces films.

Mais dernièrement, alors que Covenant n’a pas réalisé un bon score au box-office et que Disney possède maintenant la franchise, le réalisateur ne s’était plus exprimé sur la question. Ce silence laissait donc supposer que Scott avait finalement abandonné l’idée de faire le troisième film qu’il avait imaginé, et qu’on aurait peut-être plus de chance de voir Disney réaliser un reboot de la saga.

Ridley Scott veut répondre aux interrogations du premier Alien avec la suite de Covenant

Mais, dans une interview pour le LA Times, le réalisateur a révélé avoir toujours l’ambition de conclure la trilogie des prequels. Il a expliqué ce qu’il avait en tête lorsqu’il faisait le premier film, et les questions qu’il se posait sur l’intrigue :

Je crois toujours qu’Alien n’est pas du tout à bout de souffle, mais je pense qu’on devrait de nouveau évoluer maintenant. Ce à quoi je pensais toujours quand je faisais le premier était pourquoi une créature comme celle-là serait créée et pourquoi elle voyageait dans ce que j’ai toujours considéré comme une espèce de vaisseau de guerre, qui transportait une cargaison de ces œufs. Quel était le but du transporteur et quel était le but des œufs ? Voilà ce qu’on doit questionner : qui, pourquoi, et dans quel but est la prochaine idée à explorer, je pense.

Ces questions devaient à l’origine trouver leurs réponses dans la suite de Prometheus et Covenant. Covenant avait d’ailleurs montré la naissance du tout premier Xénomorphe et révélé leur créateur, ainsi que le but de leur création, mais n’avait pas relié ces événements à ceux du premier Alien.

On peut imaginer que si le troisième film venait à voir le jour, les Xénomorphes et les Ingénieurs se retrouveront sur LV-426, menant au début du Alien original. Reste donc à savoir si l’opportunité sera donnée à Scott de réaliser le troisième prequel de la saga.