Rifkin's Festival : une bande-annonce classique pour le prochain Woody Allen

Woody Allen continue de tourner à un rythme très régulier et repose sa caméra en Espagne pour "Rifkin's Festival", une nouvelle histoire sur la complexité des relations amoureuses. Découvrez la bande-annonce, avec Louis Garrel dans l'un des rôles principaux.

Rifkin's Festival : la nouvelle comédie existentielle de Woody Allen

Depuis la seconde partie des années 2000, Woody Allen quitte régulièrement son Amérique natale pour poser sa caméra sur le continent européen. 13 ans après l'excellent Vicky Cristina Barcelona, il retourne en Espagne pour Rifkin's Festival. Il place cette fois son récit en plein Festival de San Sebastián, du côté du pays basque. N'espérez pas que le metteur en scène réinvente son cinéma à l'occasion de son nouveau long-métrage. Il va encore être question de relations amoureuses et de réflexions profondes sur la vie.

On suivra plus précisément Mort Rifkin, de passage dans la ville espagnole avec sa femme. Il va se rendre compte que celle avec qui il partage sa vie semble avoir un faible pour un charmant réalisateur. Ses doutes vont se confirmer. Néanmoins, Mort va également y aller de sa petite tromperie de son côté avec une médecin. Entre le comportement de sa femme et le sien, l'homme ne sait plus où il en est dans sa vie. Sa crise existentielle sera le sujet du film, qui correspond parfaitement au style habituel de Woody Allen.

Rifkin's Festival ©Apollo Films

Un Français au casting

La bande-annonce de Rifkin's Festival vient d'être diffusée (à retrouver en une d'article) et on reconnaît effectivement le cinéma que le metteur en scène originaire de New York manie depuis si longtemps, mélange entre humour et drame, légèreté et gravité. Il va donc refaire parler de lui pour son travail, après avoir été dans l'œil du cyclone en début d'année avec le documentaire Allen Vs. Farrow dans lequel il est accusé d'avoir eu des attouchements sexuels sur Dylan Farrow, sa fille adoptive.

Rifkin’s Festival arrive dans nos salles le 29 septembre prochain. Wallace Shawn tient le rôle principal, Gina Gershon incarne sa femme, le Français Louis Garrel est le réalisateur qui cause du désordre dans le couple et on retrouve également au casting Enrique Arce de La casa de papel, Elena Anaya, Christoph Waltz ainsi que Sergi López.