Riley Keough a failli envoyer Andrew Garfield à l'hôpital à cause d'une barre aux céréales

Riley Keough a partagé quelques scènes avec Andrew Garfield dans "Under the Silver Lake". À cause d'une barre aux céréales, le tournage aurait pu virer au drame sans l'intervention d'une maquilleuse.

Riley Keough, la fille disparue d'Under the Silver Lake

Riley Keough a enfin pu se faire remarquer auprès d'un large public cette année avec Daisy Jones and The Six, la mini-série musicale de Prime Video. Un choix de casting intéressant quand on sait que Riley Keough est la petite-fille d'Elvis Presley. Mais cela fait un moment qu'on suit cette talentueuse actrice. Même si elle était plus en retrait, on se souvient d'elle dans Mad Max: Fury Road (une des épouses d'Immortan Joe, en 2015) et American Honey (2016).

Il y a également eu la série sulfureuse The Girlfriend Experience (2016) et le très beau film indé Lovesong (2016). Et même si elle y apparaît peu à l'écran, sa présence dans Under the Silver Lake (2018) avec Andrew Garfield était aussi un vrai moment de cinéma.

Riley Keough - Under the Silver Lake ©A24

Dans ce film, la comédienne interprète la voisine du héros, Sam, joué par Andrew Garfield. Ce dernier tombe rapidement sous le charme de cette femme mystérieuse. Sauf que du jour au lendemain, elle disparaît. Sam se lance alors dans une enquête surréaliste qui le mènera aux quatre coins de Los Angeles.

Andrew Garfield est excellent dans Under the Silver Lake et ses quelques minutes aux côtés de Riley Keough sont parmi les plus envoutantes du long-métrage de David Robert Mitchell (It Follows).

Andrew Garfield est extrêmement allergique !

Dans une interview avec Variety, Riley Keough est revenue sur ce tournage d'Under the Silver Lake. La comédienne affirme avoir passé un très bon moment, même si elle n'a pas eu grand chose à faire pour ce film - étant donné qu'elle "disparaît". Pourtant, les choses auraient pu être bien différentes puisque Riley Keough a failli envoyer son collègue Andrew Garfield directement à l'hôpital. Et simplement à cause d'une barre aux céréales !

J'étais au maquillage et je mangeais une sorte de barre aux céréales. Juste après je devais tourner la scène où j'embrasse Andrew Garfield. La maquilleuse m'a alors demandé s'il y avait des cacahuètes. J'ai répondu que peut-être, je n'étais pas sûre (...) Un producteur est venu ensuite me dire qu'Andrew était extrêmement allergique aux cacahuètes et qu'ils ont dû stopper totalement le tournage. Normalement il n'aurait jamais dû y avoir ce type de nourriture sur le plateau.

Riley Keough et Andrew Garfield - Under the Silver Lake ©A24

Riley Keough s'est retrouvée bien embêtée d'être la cause de tout cela, tout en étant aussi soulagée que la maquilleuse y ait pensé.

Je me suis dit : "Oh putain ! C'est dingue !". Mais aussi heureusement que la maquilleuse s'en soit aperçu. Parce que je n'avais aucune idée de la situation.

Sans cette intervention, difficile de savoir exactement ce qui serait arrivé à l'interprète de Spider-Man. Mais en voyant les précautions prises, on se dit que le pire a été évité.