Riposte sur Netflix : que vaut le film d'action avec Jessica Alba ?

Si l'occasion est toujours bonne de retrouver Jessica Alba à l'écran, star des années 2000 et muse des succès de Robert Rodriguez, cette expérience touche à ses limites dans "Riposte", film d'action Netflix tout neuf et pas emballant pour un sou...

Jessica Alba se (dé)bat dans le vide

Inutile de se demander pourquoi Jessica Alba s'est mise dans cette galère nommée Riposte. Elle est loin d'être la seule star de cinéma et personnalité influente à s'être offert un détour du côté de Netflix pour porter un film de genre "maison", souvent aussi en co-production. Il y a eu par exemple Jennifer Lopez dans The Mother en 2023, ou encore Charlize Theron avec The Old Guard en 2020. À leur image donc, Jessica Alba a son héroïne : Parker.

Dans Riposte, ajouté ce 21 juin sur Netflix, Parker est une membre des Forces Spéciales. De retour dans sa ville natale après avoir appris le décès de son père, elle hérite alors du bar familial. Elle va retrouver d'anciens proches, et en découvrir plus sur la mort soudaine de son père...

Riposte est un revenge movie, et Jessica Alba s'applique à incarner cette militaire d'élite qui, avec ses compétences létales, va se faire justice et remettre un peu d'ordre dans ce coin un peu paumé des États-Unis. Plusieurs séquences d'action étapent le film, plutôt très généreux sur ce point avec une variété d'assaillants, de décors, et de pseudo-cascades.

En effet, si ces séquences sont nombreuses, elles sont néanmoins extrêmement génériques, avec des chorégraphies minimales et une retenue sur la représentation de la violence pour ne pas choquer. Parker, on le sent, est écrite comme une combattante brutale, mais à l'image la sensation de lenteur et la "netteté" des coups dans une mise en scène laborieuse détruisent tout suspense.

Minimum minimorum

Le défaut de Riposte est global : un intense médiocrité est de rigueur à tous les niveaux. Les effets spéciaux sont laids, notamment les explosions, l'intrigue est simpliste jusqu'au ridicule, et les personnages ne sont développés uniquement que pour cette intrigue soit à peu près incarnée. Jessica Alba a beau tout faire pour assurer ses combats et afficher quelques émotions, le désert créatif qui l'entoure fait l'effet d'un somnifère fulgurant.

Riposte ©Netflix

Sur le fond, ce film qui avait été présenté comme un Rambo au féminin était vraisemblablement nourri d'une réelle ambition, dont il reste la trace avec de nombreuses thématiques évoquées mais pas développées : la famille, la politique américaine, le racisme ou encore le trafic d'armes... Plutôt que d'enrichir et ancrer le film, cette adresse à des problématiques contemporaines a tout l'effet inverse en soulignant sa grande vacuité. Riposte est ainsi si impersonnel et vide, que même la talentueuse Jessica Alba ne peut sauver ce film d'action du naufrage.