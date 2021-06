Rise of the Beasts : on en sait plus sur le nouveau film Transformers

Les robots géants n'ont pas dit leur dernier mot. La franchise Transformers va revenir dans les salles en 2022 avec un nouveau long-métrage réalisé par Steven Caple Jr.. On en sait désormais beaucoup plus sur celui qu'il faut appeler "Transformers : Rise of the Beasts."

Rise of the Beasts : le prochain film Transformers se précise

Il y a 4 ans, Michael Bay sortait le dernier épisode en date de sa saga Transformers. The Last Knight n'a pas eu de suite mais un spin-off, Bumblebee. Un projet plus modeste pour continuer à exploiter la marque d'une autre manière. Depuis, la Paramount réfléchit à comment continuer avec les robots géants et une nouvelle ère commence à se mettre en place. Josh Cooley va s'occuper d'un film en animation, Angel Manuel Soto a été engagé pour un long-métrage live encore mystérieux et Steven Caple Jr. doit s'occuper d'une adaptation de l'arc Beast Wars. C'est de cette dernière dont il est question aujourd'hui, puisqu'on en sait enfin plus à son sujet. La Paramount s'est enfin décidée à communiquer sur ce projet qui s'intitule Transformers : Rise of the Beasts. Sa sortie est prévue dans les salles américaines le 24 juin 2022, et donc à la même période chez nous.

Rise of the Beasts : plusieurs nouveaux personnages débarquent au cinéma

Avec Transformers : Rise of the Beasts, le studio s'attaque à un gros morceau en touchant à Beast Wars, une série animée culte diffusée dans les années 90. Il faut au moins ça pour donner un coup de peps à cette franchise en perte de vitesse. Comme c'est précisé dans le tweet ci-dessus, les habituels Autobots et Decepticons seront de la partie, rejoints par les Maximals, les Predacons et les Terrorcons. La fête s'annonce totale avec tout ce beau monde.

Les Maximals et les Predacons sont deux clans qui s'affrontent et qui prennent l'apparence d'animaux. On pourra donc découvrir dans Rise of the Beasts, Optimus Primal, le chef gorille des Maximals. Face à lui, il aura le dinosaure Mégatron. Ces deux seront les stars mais nous découvrirons également d'autres robots jamais vus dans les salles. Au milieu de leur querelle va se glisser les Terrorcons, et en particulier leur boss, Scourge. La Paramount a précisé qu'il sera introduit comme le principal antagoniste.

Beast Wars: Transformers ©Mainframe Entertainment

Le scénario se déroulera en 1994, entre les États-Unis et le Pérou. Il se passera donc après Bumblebee et avant les films de Michael Bay, sans pour autant se connecter à eux. Pour l'occasion, on retrouvera forcément l'inévitable Optimus Prime, avec toujours Peter Cullen pour lui prêter sa voix en VO. Le mythique robot s'illustrera dans ce qui sera son premier passage sur Terre, alors qu'il n'est pas encore le leader que l'on connaît. On sera donc sur une sorte d'origin story le concernant et il n'est pas difficile d'imaginer que Rise of the Beasts soit le début d'une aventure plus ample qui prendra la place de la saga de Bay. En choisissant d'introduire autant de nouveaux éléments, on peine à croire que ce projet soit un one shot.

Le tournage a débuté

Du côté du casting, Dominique Fishback et Anthony Ramos tiendront les deux rôles principaux, puisqu'il faut bien que quelques humains se retrouvent au milieu. La première incarnera Elena, une archéologue, et le second sera un homme en quête de rédemption. En plus de toutes ces informations, on nous apprend que le tournage a déjà débuté. L'équipe a posé ses valises au Pérou, du côté du Machu Picchu, pour exploiter la mythologie Inca. On a hâte de voir ce nouveau départ qui aura pour ambition de faire mieux au box-office que les deux précédents films. Bumblebee avait récolté 467 millions de dollars au box-office (avec un budget, certes, plus petit que d'habitude) et The Last Knight était une déception financière avec seulement 605 millions de dollars récoltés.