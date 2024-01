Jake Gyllenhaal se déchaine dans le trailer fun et ultra violent de Road House

Prime Video a dévoilé la bande-annonce de "Road House", un film d'action avec Jake Gyllenhaal qui promet d'être particulièrement violent. Le film sortira le 21 mars prochain.

Road House : Jake Gyllenhaal envoie du lourd

L'idée d'un remake de Road House (1989), film de Rowdy Herrington avec Patrick Swayze dans le rôle principal, avait de quoi laisser perplexe. Mais il aura suffi d'une bande-annonce bourrée d'action pour qu'on revienne sur notre a apriori. Prime Video a dévoilé le trailer de ce Road House version 2024, avec Jake Gyllenhaal dans la peau d'Elwood Dalton, un ancien combattant UFC, qui accepte de travailler comme videur dans un bar en Floride. Un lieu paradisiaque en apparence, mais qui va attirer des gros bras pas très amicaux. Et Dalton ayant des compétences particulières, il ne va pas se faire prier pour dérouiller ceux qui le méritent.

Jake Gyllenhaal - Road House ©Prime Video

On doit ce nouveau film d'action à Doug Liman (Edge of Tomorrow), qui semble revenir aux affaires après l'oubliable Chaos Walking (2021). Surtout, le réalisateur a visiblement tout fait pour mettre en valeur Jake Gyllenhaal, qui apparaît avec un physique impressionnant. En plus de le faire affronter plusieurs sous-fifres tout en restant classe et élégant (on retrouve bien là le personnage de Patrick Swayze), Doug Liman a eu la bonne idée de mettre face à lui Conor McGregor, la légende du MMA. Un vrai combattant pour en découdre avec Jake Gyllenhaal, voilà qui promet !

Mais il n'y aura pas que de l'action dans Road House. Comme on peut le voir sur ces images, Doug Liman a gardé une certaine légèreté grâce à ce personnage atypique, sympathique et qui n'a peur de rien. On peut déjà entrevoir qu'il y aura une romance entre lui et une femme interprétée par Daniela Melchior. Cette dernière était la révélation de The Suicide Squad (2021). À ses côtés est également présent Billy Magnussen pour jouer le caïd local.

Road House sera à découvrir sur Prime Video à partir du 21 mars prochain. Une affiche a également été dévoilée (ci-dessous).