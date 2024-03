Road House : Jake Gyllenhaal badass dans un film d'action old school

Jake Gyllenhaal s'éclate dans "Road House", pour notre plus grand plaisir. Doug Liman signe là un film d'action à l'ancienne, un remake fun et énergique à découvrir sur Prime Video.

Jake Gyllenhaal prend la suite de Patrick Swayze

Après l'énorme échec financier du film de science-fiction Chaos Walking (2021), Doug Liman est revenu à quelque chose de plus classique avec Road House. Le réalisateur est allé chercher un film culte des années 1980 (du moins pour certains), porté à l'époque par Patrick Swayze, pour en proposer un remake modernisé. Oubliez donc le James Dalton du premier film, expert en arts martiaux et videur de boîte de nuit façon Swayze. Voici cette fois Elwood Dalton, ancien combattant de MMA qui, après un combat qui s'est mal terminé, participe à des combats clandestins.

L'homme a une réputation, et il n'a généralement même pas besoin de se battre pour emporter la mise. Pour cette raison, Frankie, la propriétaire d'un roadhouse dans les Keys en Floride, l'engage pour qu'il assure la sécurité des lieux. Car si les serveurs du coin peuvent gérer les clients trop éméchés, impossible pour eux de faire face à un gang qui ne cesse de menacer Frankie. Dalton accepte, et fait rapidement comprendre à ces petits criminels qu'ils feraient mieux d'aller voir ailleurs. Sauf que Brandt, qui dirige cette bande, a d'autres plans pour le bar et compte bien éliminer Dalton de l'équation.

Fidèle au personnage d'origine, on retrouve un Dalton particulièrement zen et détendu, même lorsqu'il faut casser des dents à ses adversaires. Le choix de Jake Gyllenhaal pour prendre la suite de Patrick Swayze s'avère excellent. L'acteur sait se montrer charmant à l'écran, et il le prouve en affichant toujours un grand sourire devant ses adversaires. Le comédien impressionne aussi physiquement, lors de ses scènes d'action face à Conor McGregor, mais plus globalement par l'énergie qu'il insuffle au film.

Road House : un film d'action à l'ancienne

Le véritable champion UFC s'éclate lui aussi dans Road House, en roue libre totale, à l'image du film dans son ensemble. Car le logn-métrage joue la carte du film d'action à l'ancienne, tout en abordant une mise en scène moderne pour un résultat fun et explosif. Il ne faut pas s'attendre à un scénario très poussé. À des personnages à la psychologie complexe. Ni espérer beaucoup de profondeur sur les raisons qu'ont les uns et les autres à se taper dessus. L'intérêt, c'est qu'ils se tapent dessus, tout simplement. En cela, Doug Liman se montre tout à fait honnête. Et c'est l'efficacité de sa réalisation qui fait de Road House un pur plaisir dans son genre.

On regrette tout de même certains choix avec des effets numériques visibles. Et on n'aurait pas été contre de voir davantage Daniela Melchior, qui joue ici le love interest de Dalton. C'est avec elle que le long-métrage se montre le plus calme. Sa présence permettant à Doug Liman de bien gérer le rythme du film. Le réalisateur alternant avec de l'action plaisante, qui monte crescendo jusqu'à un final puissant entre Jake Gyllenhaal et Conor McGregor.

Road House est à découvrir sur Prime Video à partir du 21 mars.