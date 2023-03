Road House : Jake Gyllenhaal métamorphosé en combattant MMA

Alors que l'acteur Jake Gyllenhaal tourne en ce moment "Road House", remake du film de 1989 avec Patrick Swayze, on a pu découvrir sa transformation physique lors d'une apparition à l'UFC 285 à Las Vegas.

Jake Gyllenhaal sort les muscles

Jake Gyllenhaal l'avait déjà fait pour La Rage au ventre, et il l'a donc refait pour Road House. Pour ce film qui racontera le retour dans l'octogone d'un ex-combattant devenu videur de boîte de nuit, l'acteur récemment vu dans Ambulance de Michael Bay s'est transformé physiquement pour incarner au mieux son personnage. Et son apparition surprise à l'UFC 285 était on ne peut plus sérieuse. En effet, pour les besoins du tournage, l'équipe du film réalisé par Doug Liman et Jake Gyllenhaal ont profité de l'événement sportif pour tourner "en conditions réelles".

Plus vrai que nature

À 42 ans, Jake Gyllenhaal s'affiche plus en forme que jamais. Son apparition à l'UFC 285 a été filmée aussi bien par l'équipe du remake que par les vrais spectateurs présents. Plusieurs moments ont ainsi été saisis : la pesée, l'arrivée dans l'octogone, et même quelques séquences d'un combat, combat que l'acteur - ou plutôt son personnage - remporte par un violent KO. Pour ces séquences, l'acteur fait face à Jay Hieron, ancien combattant MMA reconverti acteur

Convaincant en boxeur dans La Rage au ventre, Jake Gyllenhaal va-t-il l'être en combattant MMA ? Il a sérieusement intérêt, puisque dans ce film il devrait notamment affronter une icône de cette discipline et champion UFC, l'inimitable Conor McGregor. En effet, le combattant irlandais figure au casting de Road House. Une première apparition pour l'athlète, qui avait raté son premier rendez-vous avec le cinéma puisqu'il devait être au casting de xXx : Reactivated, sorti en 2017. Avant que sa défaite contre Nate Diaz en 2016 ne rebatte les cartes... Road House sera donc un événement, ne serait-ce que pour la présence de la la star de l'UFC.

Le casting de Road House se complète notamment de Billy Magnussen, Daniela Melchior, Lukas Gage et Beau Knapp. Produit par la MGM, le film devrait sortir cette année sur Prime Video.