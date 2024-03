Road House : cette drôle de technique pour tourner les scènes de combat

"Road House" met en scènes de nombreuses scènes de combat entre différents protagonistes. Pour rendre les coups des acteurs ainsi que leurs réactions aussi crédibles que possible, le coordinateur des cascades du long-métrage a utilisé une technique particulière.

Jake Gyllenhaal face à Conor McGregor dans Road House

Pour son nouveau film, Doug Liman a choisi de mettre en scène Road House, remake du film porté par Patrick Swayze sorti en 1989. Dans cette nouvelle version, le principal protagoniste, Elwood Dalton, est un ancien combattant de MMA. Un jour, la patronne d’un bar le recrute pour en être le videur et empêcher les membres d’un gang de le détruire. Mais le patron de ce gang fait bientôt appel à un tueur pour se débarrasser de Dalton.

Pour succéder à Patrick Swayze dans le rôle-titre de Road House, c’est Jake Gyllenhaal qui a été choisi. Quant au tueur auquel il doit faire face, Knox, il est incarné par Conor McGregor. Il s’agit du premier rôle de la star de MMA dans un long-métrage. L’Irlandais fait partie des acteurs au centre de plusieurs scènes de combat dans le film. Et une technique particulière a été utilisée pour essayer de rendre leurs coups et réactions aussi authentiques que possible.

Un processus en plusieurs étapes pour réussir les scènes de combat

Le coordinateur des cascades de Road House, Garrett Warren, a récemment donné une interview à Total Film Magazine. Il a révélé qu’il avait utilisé pour ce film une technique inventée par lui-même et utilisée pour la première fois pour Avatar. Nommée « le plan Garrett », « le passage multiple » ou « le plan alphabétique », elle se compose de plusieurs étapes. Tout d’abord, les acteurs sont filmés en échangeant de faux coups et en simulant une réaction. La prochaine étape est expliquée par Warren :

« Après cela, vous enlevez une des personnes à l’image, et vous mettez à la place un pad de boxe. Vous dites alors à la personne restante de frapper ce pad aussi fort qu’elle le peut. Et cette personne donne tout, elle y met toute sa force – et le rendu à l’image est incroyable. »

Une fois cette partie terminée, l’acteur ayant porté le coup est remplacé par celui censé le recevoir. Warren demande alors à cet acteur de ne pas jouer la scène. À la place, ce dernier doit laisser son corps réagir naturellement à ce qui suit. Le coordinateur des cascades prend alors un autre pad – très doux et conçu pour ne pas faire mal – avant de réellement frapper cet acteur, qui réagit donc de manière naturelle.

« Une bataille de polochons glorifiée »

Warren estime que cette technique est en fait « une bataille de polochons glorifiée », qui donne un résultat très convaincant à l’écran. Enfin, la dernière étape du procédé est de filmer les deux acteurs rejouant la même scène au ralenti, puis de filmer le décor de cette scène sans les acteurs. Tous les plans capturés par la caméra jusqu’ici sont alors juxtaposés afin de donner la scène que l’on voit à l’écran.

Toujours selon le coordinateur des cascades, Doug Liman a choisi d’utiliser ce procédé tout au long de son film plutôt que pour seulement une ou deux scènes. Warren assure que cela fait de Road House un précurseur parmi les films d’action.

Les abonnés de Prime Video peuvent juger du résultat par eux-mêmes dès à présent. Road House est disponible sur la plateforme de streaming depuis ce jeudi 21 mars.