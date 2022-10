Robbie Coltrane, l'interprète de Hagrid dans "Harry Potter", est décédé à 72 ans

Les fans de la saga "Harry Potter" sont en deuil. Le comédien Robbie Coltrane, qui souffrait d'arthrose depuis plusieurs années, est décédé à l'âge de 72 ans. Il a évidemment marqué les spectateurs dans le rôle de Rubeus Hagrid, attachant garde-chasse de Poudlard.

Mort du comédien Robbie Coltrane

Le site américain The Wrap vient d'annoncer une triste nouvelle. L'acteur écossais Robbie Coltrane est décédé à l'âge de 72 ans. Depuis plusieurs années, la santé du comédien souffrant d'arthrose déclinait. En 2019, il était apparu affaibli et en fauteuil roulant à Londres. Une source confiait alors au tabloïd britannique The Sun :

Robbie souffre depuis des années et son genou se détériore constamment. Il est devenu incapable de marcher sans aide et il a reçu une chaise roulante dans l’attente d’une intervention chirurgicale spéciale en Amérique pour réparer son articulation.

Les causes de son décès n'ont pour le moment pas été dévoilées.

Inoubliable Hagrid dans la saga Harry Potter

Né le 30 mars 1950, Robbie Coltrane effectue des études de peinture et de cinéma à la Glasgow School of Art. Il débute sa carrière dans La Mort en direct de Bertrand Tavernier, avant de jouer dans Flash Gordon, Krull, Mona Lisa, Henry V, From Hell ou encore Ocean's Twelve. L'acteur donne à deux reprises la réplique à Pierce Brosnan dans la saga James Bond, GoldenEye et Le Monde ne suffit pas, où il prête ses traits à Valentin Dmitrovich Zukovsky, ancien agent du KGB devenu trafiquant et parrain de la mafia russe.

Valentin Zukovsky (Robbie Coltrane) - Le Monde ne suffit pas ©MGM

Mais son rôle le plus célèbre reste évidemment celui de Rubeus Hagrid dans la franchise Harry Potter. Présent dans tous les films, le garde-chasse de Poudlard qui devient par la suite professeur de soins et de créatures magiques est l'une des figures les plus rassurantes et attachantes de la saga, sur laquelle Harry, Ron et Hermione peuvent toujours compter. À propos de sa participation aux longs-métrages, il déclarait dans Harry Potter : Réunion à Poudlard :