"Amusant comme un pet sous la couette" : Robert Downey Jr. se venge des critiques

Récompensé du Critics Choice Award du Meilleur second rôle pour sa performance dans "Oppenheimer", Robert Downey Jr. a profité de son discours de remerciements pour se remémorer à voix haute certaines critiques qui lui avaient été adressées...

Robert Downey Jr. célébré

Interprète iconique d'Iron Man dans le MCU, Robert Downey Jr. est parvenu avec Oppenheimer à tourner un peu plus la page de cette séquence de sa carrière. Son incarnation dans le film de Christopher Nolan de Lewis Strauss, président de la Commission de l'énergie atomique et adversaire juré de Robert J. Oppenheimer, a été saluée par le public comme par ses pairs, et il est un des favoris à l'Oscar du Meilleur second rôle, après le Golden Globe 2024 obtenu dans cette catégorie.

Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) - Oppenheimer ©Universal Pictures

La cérémonie des Critics Choice Awards, qui s'est tenue le 14 janvier 2024, l'a aussi distingué, puisque Robert Downey Jr. en est reparti avec le prix du Meilleur second rôle.

"Amusant comme un pet sous la couette"

Enfin revenu en grâce auprès des critiques professionnels qui, jusque-là, lui consacraient une indifférence polie, l'acteur s'est dit particulièrement honoré, et a choisi l'humour pour son discours de remerciements. En effet, Robert Downey Jr. a déclenché les rires de l'assemblée en lisant certaines critiques très dures que certains membres de la Critics Choice Association ont pu lui adresser par le passé.

J'y pensais ce matin, j'aime les critiques... Vous savez, ils m'ont fait tant de retours magnifiques, vraiment des moments inoubliables, et certains étaient tellement poétiques. Je voulais en partager quelques-uns, reçus au fil des années. Le premier est une sorte de haïku : "brouillon, désordonné et paresseux". Le suivant est plus métaphorique : "comme si Pee-Wee Herman sortait d'un coma." Il y a celui-ci, d'un critique britannique : "un déroutant gâchis de talent." Et enfin celui-ci, qui reste en mémoire : "Amusant comme un pet sous la couette."

De la dérision et surtout de l'auto-dérision pour Robert Downey Jr., qui n'a pas précisé lesquelles de ses performances étaient visées par ces jolis mots, qui de toute évidence lui sont allés droit au coeur...