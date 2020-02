Robert Downey Jr. dit quel super-héros il aurait aimé incarner à la place d’Iron Man

Vous avez aimé ? Partagez :

Maintenant qu’il a été l’un des piliers des Avengers et des trois premières phases du Marvel Cinematic Universe, personne n’oserait imaginer qu’Iron Man puisse être incarné par quelqu’un d’autre que Robert Downey Jr. Mais s’il fallait changer les rôles, l’acteur sait qui il aimerait camper.

Iron Man a vraiment une place à part dans le MCU. Remontons en 2008 pour se rappeler que c’est avec lui que tout a commencé. Le premier film de la phase 1 de cet univers étendu en a fait tomber plus d’un dans la marmite. Robert Downey Jr. n’y est pas pour rien, il s’est approprié le rôle en l’espace d’un seul film. Depuis, on n’imagine pas que quelqu’un d’autre ait pu être envisagé dans la peau de Tony Stark. Quand on voit comment le public a été affecté par la mort du personnage à la fin de la saga Avengers, on peut dire que Marvel n’a pas fait d’erreur de casting sur ce coup.

Robert Downey Jr. en Spider-Man ou Hawkeye ?

Maintenant, imaginez l’espace de deux secondes que Robert Downey Jr. n’ait jamais été Iron Man. À ce moment-là, et s’il fallait absolument changer, dans quel costume estimez-vous qu’il serait à l’aise ? Durant un passage sur BBC Radio 1, l’acteur s’est amusé à révéler qu’il aurait aimé camper Spider-man lorsqu’il était plus jeune mais que, désormais, Hawkeye était celui qui avait ses faveurs. Un rôle détenu par Jeremy Renner et, là aussi, on ne voit pas qui d’autre aurait pu l’avoir tant il le sert parfaitement. Robert Downey Jr. lui rend d’ailleurs hommage dans l’interview, avouant que ce qu’il a fait du personnage était l’une des raisons qui lui donnait envie de devenir Hawkeye. En revanche, pour l’Homme-Araignée, on n’imagine pas une seule seconde que Robert Downey Jr. puisse se glisser dans ce costume.

Évoquer ça permet de souligner que Marvel se trompe assez rarement dans ses choix pour trouver les bons candidats adaptés aux personnages. Ils ne peuvent réellement se le permettre car ils savent que leur univers étendu exige qu’un héros revienne plusieurs fois. Si une erreur est commise, il faut l’assumer sur le long terme. Aucun raté ne saute aux yeux quand on regarde les Avengers, et même plus largement quand on s’attarde sur les personnages secondaires. On leur souhaite de faire aussi bien pour la suite du MCU, avec un gros renouvellement qui va laisser l’opportunité à de nouveaux héros de prendre la relève, que ce soit sur le petit et le grand écran.