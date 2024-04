« Ça fait partie de mon ADN » : Robert Downey Jr parle d’Iron Man

Un temps écarté des rôles importants à Hollywood, Robert Downey Jr. est revenu sur le devant de la scène de superbe manière en 2008. En incarnant Tony Stark dans Iron Man, l’acteur s’est imposé comme la figure phare du Marvel Cinematic Universe (MCU), lançant un véritable empire du monde cinématographique.

Depuis Iron Man, Robert Downey Jr. a rejoué le héros en armure à huit reprises (sans compter son caméo dans L’Incroyable Hulk). C’est donc de loin le personnage qu’il a incarné le plus souvent à l’écran. Cela fait maintenant cinq ans qu'on ne l'a plus vu lui prêter ses traits, depuis sa dernière scène mémorable dans Avengers : Endgame. Mais l’acteur est toujours très attaché à ce personnage.

Robert Downey Jr. a récemment accordé un long entretien à Esquire. Il a abordé plusieurs points de sa carrière. Parmi ceux-ci, il a brièvement évoqué son aventure dans la peau de Tony Stark. Il a ainsi affirmé que le rôle qu’il a joué au sein du MCU l’avait marqué à vie, et resterait donc toujours avec lui : "Ça fait partie de mon ADN. Ce rôle m’a choisi".

L’acteur a ensuite été interrogé sur la possibilité de le voir de nouveau jouer Iron Man. Et il a assuré qu’il le ferait « avec plaisir » si l’occasion se présentait. Il a aussi expliqué qu'il ne mettrait jamais en doute la capacité de Kevin Feige à faire potentiellement revenir le personnage : « Je dis toujours, ne pariez jamais contre Kevin Feige. (…) Il gagnera à chaque fois. »

Pour ce même article, Esquire a aussi interrogé Gwyneth Paltrow. L’interprète de Pepper au sein du MCU a côtoyé à de nombreuses reprises Robert Downey Jr. Et elle a révélé que ce dernier avait pris l’habitude d’improviser ses répliques plutôt que de s’en tenir au scénario sur Iron Man :

On allait dans la caravane de Robert le matin avec Jon Favreau (le réalisateur du film, ndlr) et Robert disait ‘Je ne dirai pas ces putains de répliques’ avant de jeter le scénario. Et ensuite il improvisait, soit dans la caravane, soit directement sur le plateau.