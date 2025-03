Après le super-héros Iron Man, Robert Downey Jr. passe dans l’autre camp pour interpréter le terrible Docteur Fatalis pour Marvel. À cette occasion, il retrouvera les frères Russo qui ont avoués être épatés par le dévouement de l’acteur pour le rôle.

Bientôt un retour au sommet pour Marvel ?

On le sait depuis l’année dernière et cette annonce qui a surpris bon nombre de fans lors du Comic-Con : Robert Downey Jr. va faire son retour dans l’univers Marvel. Actuellement dans sa phase 5, l’écurie peine quelque peu à retrouver son succès d’antan. Le retour de sa star est peut-être une aubaine pour Marvel.

Il faut dire que Robert Downey Jr. est un peu celui qui a donné naissance au MCU en jouant Tony Star dans Iron Man et ses deux suites. Fort de son succès (et de celui de Marvel), l’acteur oscarisé pour Oppenheimer est apparu dans 10 autres films Marvel au cours de 11 années. Sa dernière apparition en date est Avengers : Endgame en 2019 où Tony Stark meurt en héros.

On le pensait passé à autre chose, mais Robert Downey Jr. interprétera finalement Docteur Fatalis (Dr Doom en VO), un super-vilain. Et l’acteur ne prend pas son rôle à la légère selon les frères Russo.

Robert Downey Jr. se prépare à fond pour Docteur Fatalis

Joe et Anthony Russo reprennent, eux aussi, du service pour Marvel. Ils ont été choisis pour réaliser Avengers : Doomsday dans lequel les fans pourront découvrir Robert Downey Jr. caché sous son capuchon et son armure noire. Dans un entretien pour Entertainment Tonight (via Variety), les frères Russo ont déclaré que c’est un « processus très intense de développer le personnage » de Docteur Fatalis.

Alors que le tournage doit bientôt commencer, les deux réalisateurs expliquent que Robert Downey Jr. suit une préparation méticuleuse :

« Robert est tellement immergé dans le projet. Il est tellement impliqué. Il imagine des histoires sur le passé de son personnage, il a des idées de costumes… Nous étions justement au téléphone avec lui ce matin avant de venir pour en parler. Il adore les personnages en trois dimensions vraiment riches. Il voit une réelle opportunité dans ce personnage » (Joe Russo).

Robert Downey Jr. est si dédié à son nouveau personnage qu’il a même caché son retour à ses anciens compagnons des Avengers. Jeremy Renner, Benedict Cumberbatch et Tom Holland ont avoué ne pas avoir été mis dans la confidence malgré leur proximité avec l’acteur. Comme le public, ils devront patienter jusqu’en mai 2026 pour découvrir le Docteur Fatalis dans Avengers : Doosmday, puis 2027 pour sa suite, Avengers : Secret Wars.