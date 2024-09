Robert Pattinson meurt beaucoup dans le trailer spectaculaire de Mickey 17

C'est un grand jour ! Très attendu, le nouveau film de Bong Joon-ho "Mickey 17" se dévoile enfin dans une bande-annonce jouissive et spectaculaire, avec Robert Pattinson embarqué dans une aventure de science-fiction vertigineuse.

Mickey 17 se dévoile enfin

Thriller fantastique, comédie de science-fiction, film d'aventure et space opera ? Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho, génie du cinéma qui a notamment ébloui le monde avec Memories of Murder, The Host ou encore le phénomène Parasite, arrivera dans les salles françaises le 29 janvier 2025. Et se dévoile aujourd'hui dans une bande-annonce (vidéo en tête d'article) fascinante, drôle, spectaculaire et diablement intrigante.

Mickey 17 ©Warner Bros. Pictures

Mickey est un "expendable", un employé jetable d'une expédition humaine envoyée pour coloniser le monde de glace Niflheim. Après la mort d'une itération, un nouveau corps est à chaque fois régénéré, avec la plupart des souvenirs de Mickey.

17 fois Robert Pattinson

Mickey 17 est l'adaptation du roman Mickey7 d'Edward Ashton, publié en 2022. L'écrivain avait expliqué que pour Mickey7, il avait eu cette idée d'une "immortalité un peu pourrie", et de développer cette idée de clonage infini dans un système social d'exploitation des humains.

Une idée passionnante, qui en appelle naturellement à différents genres de cinéma au moment de la passer à l'écran. Une aubaine pour Bong Joon-ho, explorateur d'un cinéma sans frontières où l'humour et l'émotion ont une place royale. C'est ce qui ressort de ces premières images, où l'on croirait presque voir une variation déjantée de Edge of Tomorrow, pour ne citer que cette histoire de "résurrections" dont l'enchaînement va bien finir par dérailler : à un moment, deux Mickey vont exister en même temps.

Pourquoi Mickey 17 et non Mickey 7 ? Parce que Bong Joon-ho s'est amusé à faire mourir Robert Pattinson un paquet de fois. Il y aura donc, a priori, plusieurs péripéties mortelles qui devraient être traitées de manières différentes, du comique au tragique. Les images de cette bande-annonce promettent un film ultra-spectaculaire, dans une grande variété de décors et de situations.

Côté casting, autour de Robert Pattinson qui semble tenir une performance majeure, on retrouve notamment Mark Ruffalo, Toni Colette, Naomie Ackie, Steven Yeun, Holliday Grainger et la française Anamaria Vartolomei.