Robert Pattinson : pourquoi il a failli laisser tomber le cinéma ?

Robert Pattinson a failli abandonner le cinéma. Acteur chouchou de nombreux cinéphiles, il explique pourquoi cette drôle d’idée lui a traversée la tête alors qu’il est en train de promouvoir un film très attendu, Mickey 17.

Une série d’événements décourageants pour le cinéma

Robert Pattinson est l’un des acteurs les plus versatiles et appréciés de sa génération. Jamais là où on l’attend, celui que l’on a découvert dans Harry Potter et la Coupe de feu passe d’un genre à un autre avec aisance.

À ce propos, son prochain film, Mickey 17, réalisé par Bong Joon-ho, est très attendu. Même si le film ne sortira que dans deux mois, Robert Pattinson a déjà commencé à en faire la promotion. Pour l’occasion, Vanity Fair lui a consacré un portrait dans lequel l’acteur se livre sur sa carrière et notamment pourquoi il a failli laisser tomber le cinéma.

Robert Pattinson avait perdu foi dans l’industrie du cinéma

Avant qu’il ne mette tout le monde d’accord dans The Batman de Matt Reeves, Robert Pattinson a été rongé de doutes quant à l’avenir du cinéma. Il avait même perdu tout espoir sur le futur de l’industrie. Plusieurs événements en ont été la cause, comme il l’explique :

Ces dernières années pour l’industrie cinématographique, à commencer par la COVID puis les grèves , tout le monde ne cessait de répéter que le cinéma était en train de mourir. Et de manière assez convaincante. J’étais littéralement à deux doigts d’abandonner. En fait, cela a commencé à devenir un peu inquiétant .

Robert Pattinson poursuit en expliquant que tous les films qui sortaient semblaient n’être que des productions de studio, laissant les acteurs désespérés de revoir des films d’auteurs. Heureusement pour lui, l’acteur a admis avoir été emballé par cette « vague de films très ambitieux » sortis ces derniers mois. De quoi lui redonner un peu d’espoir dans le cinéma et susciter de nouveau son intérêt.

« J'ai l'impression que les films qui seront nommés aux Oscars cette année seront vraiment intéressants. Et il semble qu'il y ait soudainement un nouveau groupe de réalisateurs qui enthousiasment également le public ». Robert Pattinson cite ainsi The Brutalist de son ami Brady Corbet, ou encore Anora. Une période prospère durant laquelle sortira Mickey 17. Le film de science-fiction est attendu le 5 mars prochain dans nos salles.