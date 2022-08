Robin des Bois prince des voleurs : que devient Mary Elizabeth Mastrantonio ?

Des années 80 au début des années 2000, Mary Elizabeth Mastrantonio est un visage récurrent du cinéma américain. Après la sortie d'"En pleine tempête", elle déserte les salles obscures, mais ne renonce cependant pas à sa carrière d'actrice.

Les débuts impressionnants de Mary Elizabeth Mastrantonio

Après avoir fait de la figuration dans La Valse des pantins, Mary Elizabeth Mastrantonio trouve son premier grand rôle au cinéma en 1983 avec Scarface. Dans le film de Brian De Palma, la comédienne prête ses traits à Gina, la soeur de Tony Montana (Al Pacino). En 1986, elle retrouve Martin Scorsese pour La Couleur de l'argent, où elle donne la réplique à Paul Newman et Tom Cruise. Sa performance lui vaut d'ailleurs d'être nommée à l'oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle.

Gina Montana (Mary Elizabeth Mastrantonio) - Scarface ©Universal Pictures

En l'espace de dix ans, Mary Elizabeth Mastrantonio tourne ensuite aux côtés de Kevin Kline, Susan Sarandon et Harvey Keitel dans Calendrier meurtrier, d'Ed Harris et Michael Biehn dans Abyss, de Gene Hackman dans Affaire non classée ou encore de Willem Dafoe et Mickey Rourke dans Sables mortels. Par ailleurs, l'un de ses rôles les plus célèbres et les plus populaires reste probablement celui de Marianne dans Robin des Bois, prince des voleurs, le film de Kevin Reynolds avec Kevin Costner, Morgan Freeman et Alan Rickman sorti en 1991.

Mais après ces débuts fulgurants, Mary Elizabeth Mastrantonio disparaît soudainement des salles obscures. Son dernier projet marquant au cinéma, le film catastrophe En pleine tempête, remonte à 2000. Pour autant, la comédienne n'a pas arrêté de travailler, loin de là.

Un long séjour à Londres

À ses débuts, l'actrice foule les planches de Broadway, notamment pour jouer Amadeus, Un chant de Noël ou encore Le Mariage de Figaro. Dans les années 1990, elle s'installe à Londres avec son mari, le réalisateur Pat O'Connor (Calendrier meurtrier) et leurs deux fils.

Robin des Bois, prince des voleurs ©Warner Bros.

Dans la capitale anglaise où elle passe une vingtaine d'années d'après ses déclarations, Mary Elizabeth Mastrantonio monte sur scène pour les pièces Grand hôtel et Vu du pont. À propos du théâtre, la comédienne déclare au Guardian en 2009 :

Beaucoup d'acteurs font la même chose tous les soirs au théâtre. Je ne fais pas ça - sinon la performance peut devenir obsolète trop facilement. Des choses simples comme se tourner vers la gauche plutôt que vers la droite permettent de la renouveler. (...) Cela provoque de nouvelles réactions chez vos partenaires, ce qui crée des changements subtils dans les performances.

Une actrice très présente à la télévision

Depuis son retour aux États-Unis et plus précisément à New York, Mary Elizabeth Mastrantonio participe à de nombreuses séries. En plus d'incarner Marion James dans The Punisher, la comédienne obtient des rôles récurrents dans Grimm, Hostages, Limitless, New York, section criminelle ou encore Blindspot. En revanche, un retour au cinéma ne semble toujours pas d'actualité.