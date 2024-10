Ce soir à la TV : Russell Crowe retrouve un étonnant "ami de toujours" dans ce grand film d'aventure

En 2010, dix ans après leur succès historique "Gladiator", Ridley Scott et Russell Crowe se retrouvent pour "Robin des Bois". Mais Russell Crowe a aussi revu à cette occasion un partenaire de jeu rencontré sur le péplum, et devenu un "ami de toujours".

L'autre personnage légendaire de Russell Crowe

En 2000, Ridley Scott et Russell Crowe donnent vie dans Gladiator à un héros de cinéma légendaire : Maximus. L'histoire de ce général romain déchu, devenu gladiateur puis sauveur de Rome, est un immense succès, avec notamment 5 Oscars remportés l'Oscar du Meilleur film et l'Oscar du Meilleur acteur. Dix ans plus tard, le réalisateur et l'acteur remettent le couvert pour un autre héros, lui aussi fictif mais déjà présent dans la fiction depuis des siècles : Robin des Bois.

À la fin du XIIe siècle, Robin, un archer de l'armée du roi Richard Cœur de Lion, retourne en Angleterre après la mort du roi lors des croisades. En chemin, il prend l'identité de Robert Loxley, un chevalier décédé, afin de retourner la couronne du roi défunt en Angleterre. Une fois à Nottingham, il rencontre Lady Marianne, la veuve de Loxley, et s'allie à elle pour protéger les habitants contre la corruption de l'Église et du prince Jean, qui a usurpé le trône.

Russell Crowe retrouve donc Ridley Scott pour une nouvelle épopée, et Robin des Bois est un succès. Moindre que le monument Gladiator, avec des critiques très divisées, mais une réussite tout de même puisqu'il rapporte 321,7 millions de dollars au box-office mondial. Au casting, d'autres stars interprètent les personnages de cette histoire légendaire, avec notamment Cate Blanchett pour incarner Marianne.

Il se trouve par ailleurs que, durant le tournage de Robin des Bois,, Russell Crowe a retrouvé un partenaire de jeu de Gladiator. Et il ne s'agit pas d'un autre membre du casting "humain", mais d'un cheval !

"Des amis de toujours"

C'est en 2018 que Russell Crowe a révélé cette amitié et ces retrouvailles sur le plateau de Robin des Bois. C'est en commentaire d'un post X (à l'époque encore Twitter) au sujet d'une connexion entre Liam Neeson et un cheval, l'acteur de Taken ayant déclaré que les animaux gardaient en mémoire les rencontres, que Russell Crowe a écrit :

C'est absolument vrai. Il y a un cheval, George, sur lequel je donne fais discours dans la forêt dans "Gladiator". Des années plus tard il était sur le plateau de "Robin des Bois" et on a parlé chaque jour. Pareil avec Rusty, le cheval blanc dans "Robin des Bois", on s'est retrouvées pour "Les Misérables". Ce sont des amis de toujours.

Russell Crowe a détaillé l'année suivante ces retrouvailles sur le plateau de Stephen Colbert :

"Je suis allé vers George et je lui ai dit très calmement : "Hello George". Il a alors un peu baissé la tête et l'a avancée contre ma poitrine, et je lui ai dit : "Tu te rends compte, on a gagné un Oscar !".