Robin des Bois : un ambitieux film français en préparation

Alors qu'on attend avec impatience le diptyque "Les Trois Mousquetaires", le cinéma français va produire un autre film de cape et d'épée, avec une "immense ambition" selon ses producteurs. Et ce film s'attaquera à un héros légendaire, le seul et unique Robin des Bois.

Gaumont s'attaque au prince des voleurs

Le héros légendaire, et sans doute le personnage de fiction médiévale le plus connu au monde, va faire son retour sur grand écran, et dans une production française s'il vous plaît. Robin des Bois, seigneur de Locksley, qui vole les riches pour donner aux pauvres, va effectivement avoir un nouveau film à son nom. Gaumont et la société Albertine Productions sont à la production de celui-ci.

Robin des Bois (Errol Flynn) - Les Aventures de Robin des Bois ©Warner Bros.

Les adaptations cinématographiques de la légende médiévale se compte par dizaines, avec un tout premier long-métrage britannique sorti en 1908. Aujourd'hui, on connaît surtout trois films qui se sont distingués : Les Aventures de Robin des Bois de 1938 avec Errol Flynn et Olivia de Havilland, le film de Disney de 1973 Robin des Bois, et le film avec Kevin Costner sorti en 1991 : Robin des Bois, prince des voleurs. On peut aussi ajouter à ce trio la version de Ridley Scott avec Russell Crowe dans le rôle-titre, sorti en 2010 et dernier essai à avoir convaincu le public mondial.

Autant dire que proposer un nouveau long-métrage sur Robin des Bois, Marianne, frère Tuck, Petit Jean et l'infâme shérif de Nottingham ne peut pas se faire à l'économie. C'est pourquoi Gaumont, qui a annoncé ce projet, souligne d'emblée sa grande ambition.

Un réalisateur de Lupin aux commandes "d'un grand film d'aventure"

Si, à ce stade de développement, on ne sait rien du casting, on sait cependant déjà qui réalisera et qui écrira ce nouveau Robin des Bois. À la réalisation, il s'agit de Ludovic Bernard, à qui l'on doit notamment L'Ascension, 10 jours sans maman et récemment deux épisodes de la partie 2 de Lupin. Il écrira le scénario en collaboration avec Julien Lambroschini, scénariste entre autres de Plonger de Mélanie Laurent et de Le Grand Bain de Gilles Lellouche. Le producteur du film Matthieu Tarot a évoqué l'ambition du projet en ces termes :

L'ambition de "Robin des Bois" est immense. Robin est un brigand avec un grand coeur : il est saxon, il tombe amoureux d'une normande, il est fidèle au roi et il redistribue les richesses. Après Erroll Flynn, le renard de Walt Disney et Kevin Costner, notre souhait est d'apporter une touche française à ce héros des temps modernes. Je suis très fier d'entreprendre ce grand film d'aventure avec Gaumont, dans une relation inestimable de confiance et de loyauté.

Reste maintenant à savoir qui prendra le costume et le carquois du héros, et qui l'entourera au casting !