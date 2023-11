Robin Williams : ses improvisations folles sur Madame Doubtfire

Le réalisateur Chris Columbus est revenu sur "Madame Doubtfire" et la performance inoubliable de Robin Williams. Il a ainsi révélé que l'acteur improvisait tant qu'il a fallu des centaines de kilomètres de pellicules pour tout filmer, et qu'il existe un stock important d'images jamais montrées.

Éternel Robin Williams

Robin Williams est une légende hollywoodienne et était un acteur à part. Sa filmographie en témoigne, aussi riche que variée et comportant plusieurs performances inoubliables. Parmi celles-ci, celle qui a fait de lui un des acteurs les plus connus du cinéma des années 90 se trouve dans Madame Doubtfire, un immense succès populaire. Un rôle drôle et touchant, celui d'un père en instance de divorce qui se déguise en gouvernante et se fait engager par son ex-femme, afin d'être au contact de ses enfants.

L'acteur ne s'arrêtait jamais

Le film fête cette année les 30 ans de sa sortie dans les salles américaines. À cette occasion, son réalisateur Chris Columbus a évoqué ses souvenirs de tournage avec Robin Williams dans une interview à Business Insider. Il a ainsi raconté que l'acteur avait une méthode bien particulière, et qu'il était d'une telle générosité dans ses improvisations que l'entièreté des scènes tournées pour Madame Doubtfire tenait sur presque 600 km de pellicules !

Assez tôt dans notre collaboration, il m'a dit : "Hé boss, voici comment j'aime travailler, si ça te va : je te fournis trois ou quatre prises telles qu'elles sont écrites, et ensuite on s'amuse." (...) Il voulait dire par là qu'il voulait improviser. Et on a fait exactement comme ça. On faisait exactement ce qui était écrit, puis Robin se lançait et c'était quelque chose à voir !

Madame Doubtfire ©20th Century Fox

Il existe ainsi un véritable trésor, des images non-montées et inédites du film, dans pas moins de 900 boîtes pleines de rushes.

On en est arrivés au point que j'ai dû tourner tout le film avec quatre caméras sur lui pour tenir la cadence. Aucun de nous ne savait ce qu'il allait dire quand il se lançait, alors j'avais une caméra sur les autres acteurs pour filmer leurs réactions. Le studio adorait ce qu'il découvrait. Est-ce qu'ils ont tout regardé ? Je ne pense pas, il y a presque 600 km de pellicules pour ce film.

Un documentaire à venir ?

Avec cet incroyable volume d'images du tournage et de séquences jamais montrées de Madame Doubtfire, Chris Colombus caresse l'espoir qu'un documentaire sur Robin Williams puisse voir le jour. Objectif : montrer ainsi comment l'acteur travaillait, et plonger dans une méthode que le réalisateur qualifie de "magique" et "spéciale". Une belle idée qu'on espère voir se concrétiser.