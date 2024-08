Robin Williams a eu une attention émouvante pour Sally Fields pendant Madame Doubtfire

Sally Field a eu l’occasion de donner la réplique à Robin Wiliams dans "Madame Doubtfire". Trente ans après la sortie du film, elle a partagé pour la première fois une anecdote sur la gentillesse de l’acteur sur le plateau.

Robin Williams, inoubliable Madame Doubtfire

Madame Doubtfire reste l’un des rôles marquants de la superbe carrière de Robin Williams. Dans le film de Chris Colombus sorti en 1994, l’acteur s’en donnait à cœur joie dans la peau d’un homme se déguisant en une gouvernante afin de revoir ses enfants dont il avait perdu la garde. Sally Field fait partie des actrices ayant donné la réplique à Robin Williams dans Madame Doubtfire. Elle y jouait sa femme à l’écran, Miranda Hillard. Trente ans après la sortie du film, elle a partagé une anecdote illustrant la gentillesse de son ancien partenaire de jeu.

L’anecdote touchante de Sally Field sur la gentillesse du comédien

Cela fait maintenant dix ans que Robin Williams est décédé. Pour l’occasion, Vanity Fair a décidé de consacrer un article à l’acteur afin de lui rendre hommage. Le magazine a interrogé un grand nombre d’acteurs qui ont partagé l’affiche avec lui. Dont Sally Field. Et celle-ci a révélé que son partenaire dans Madame Doubtfire s’était arrangé pour qu’elle puisse s’absenter pendant le tournage du film à la suite de la mort de son père.

Voyant que Sally Field n’était pas au mieux malgré tous ses efforts pour le cacher, Robin Williams lui a ainsi demandé si tout allait bien. Au bout d'un certain temps, elle a fini par lui avouer le décès de son père. L'acteur a alors assuré qu’elle devait quitter le plateau de tournage pour rentrer chez elle. Et il s’est arrangé pour changer le calendrier de tournage. Grâce à lui, l’équipe du film a uniquement tourné des scènes dans lesquelles Sally Field ne devait pas être présente.

Un acteur « très sensible et intuitif »

Sally Field affirme que cet aspect de Robin Williams est longtemps resté méconnu. Elle assure que l’acteur était « très sensible et intuitif. » Son geste plein de compassion pour sa partenaire dans Madame Doubtfire en est le parfait exemple. Comme évoqué plus haut, de nombreux autres acteurs rendent hommage à Robin Williams dans l’article que Vanity Fair lui a consacré. Parmi eux se trouvent Billy Crystal, Matt Damon, Ben Stiller, Al Pacino, Jeff Bridges, et Julianne Moore.