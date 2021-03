Rock Academy : une jeune actrice raconte son calvaire après la sortie du film

Une des enfants du film « Rock Academy » revient sur son expérience dans le film. Rivkah Reyes décrit comment le succès du long-métrage a entraîné une période difficile pour elle.

Rock Academy : petit classique de la comédie américaine

En 2004, Richard Linklater engage Jack Black pour porter son nouveau film : Rock Academy. L'histoire raconte comment un musicien se fait virer de son groupe de rock. Obligé de rebondir, il se fait passer pour un professeur de musique dans une école privée assez stricte. Il décide alors de leur enseigner une autre facette de la musique, et donc de la vie. Avec Rock Academy, Richard Linklater, qui a signé des films comme Boyhood, la trilogie Before Sunrise ou encore Waking Life, réalise l'un de ses films les plus populaires. Emmené par la folie de Jack Black, le film rapporte plus de 131 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 35 millions de dollars. Pourtant, ce succès n'a pas été rose pour tout le monde...

Rivkah Reyes revient sur l'après Rock Academy

Si le film se concentre majoritairement sur le personnage de Jack Black, il met également en scène tout un jeune casting pour incarner ses élèves. Parmi cette jeune distribution, il y a Rivkah Reyes, qui interprétait une étudiante discrète âgée de 10 ans. Lors d'une récente interview avec le New York Post, la comédienne a révélé les effets néfastes de ce succès sur sa vie quotidienne et privée. L'actrice a décrit notamment comment elle et ses camarades ont ensuite été harcelés et sexualisés dès leur enfance. Elle raconte notamment comment un homme l'a suivie jusqu'à l'école pour la prendre en photo. Reyes a également fait face à de graves moqueries à l'école :

Quand je suis retournée à l'école pour la première fois, les gens étaient vraiment gentils ou vraiment méchants. Il n'y avait pas d'entre deux... J'ai été littéralement suivie dans l'école avec des gens scandant Rock Academy.

Rock Academy ©Paramount Pictures

Ce quotidien perturbant a entraîné l'isolement et l'aliénation de la jeune adolescente traumatisée par son expérience cinématographique. Comme elle l'explique elle a passé « plus d'une décennie à être terrifiée à l'idée d'avoir atteint le sommet à 10 ans ». Tout ceci a abouti à des années de dépendances et d'auto-humiliation. Elle est devenue accro à la nourriture, à la drogue, au sexe et l'alcool pour traverser une période sombre de ses 14 à 24 ans. Elle et d'autres acteurs du film ont écrit leur expérience dans un essai intitulé Medium. Malgré tout ça, Rivkah Reyes n'en a jamais voulu à la production de Rock Academy :

Ce n'était rien d'autre que de l'amour et du soutien. Je n'ai jamais perdu de gratitude pour ça, et ne regrette pas d'avoir fait partie de l'aventure.

Rivkah Reyes est redevenue sobre en 2017 et a décidé de reprendre une carrière consacrée au théâtre, à la musique et à l'écriture. Elle produit actuellement un podcast intitulé Where Are We Now, qui mettra en vedette d'autres enfants stars comme invités. Avec la sortie du récent documentaire Framing Britney Spears, Rivkah Reyes a comparé sa transition complexe à l'âge adulte après Rock Academy avec les circonstances difficiles que la célèbre chanteuse a elle-même vécues. Enfin, elle veut également mettre en avant le système patriarcal du milieu artistique. Un système qui contrôle trop souvent le destin des femmes à Hollywood. En tout cas, Rivkah Reyes est donc un énième exemple de ce qui attend souvent les enfants stars...