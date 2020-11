Rock : Michael Bay raconte sa relation particulière avec Sean Connery

Le célèbre comédien Sean Connery est décédé ce week-end à l'âge de 90 ans. L'acteur, connu pour son rôle de James Bond, a également tourné dans de nombreuses productions hollywoodiennes de genres différents. En 1996, il apparaît aux côtés de Nicolas Cage et de Ed Harris dans Rock, réalisé par Michael Bay. Un film d'action plaisant et divertissant, qui a permis au cinéaste de s'affirmer sur la scène internationale. Rock est également une réussite au box-office puisqu'il a rapporté plus de 335 millions de dollars pour un budget de 75 millions.

Le cinéaste Michael Bay, qui a donc tourné avec Sean Connery pour Rock, a tenu à lui rendre hommage au micro de The Hollywood Reporter :

En effet, Michael Bay a développé une relation particulière avec l'acteur sur le tournage de Rock. Le cinéaste en était encore à ses débuts. Il s'agissait seulement de son deuxième film, qu'il a mis en scène peu de temps après Bad Boys. Un tournage incroyable dans lequel il se retrouve entouré de stars comme Nicolas Cage, Ed Harris et évidemment Sean Connery. Mais ce dernier s'est avéré très sympa avec Michael Bay, et l'a grandement soutenu dans le processus créatif :

Michael Bay a souligné le professionnalisme du comédien mais également sa gentillesse à son égard :

Il y a une scène de poursuite en voiture. Sean conduit et je suis seul à le filmer. Il freine brusquement et je me heurte la tête contre la vitre. Il me demande si ça va. Et je réponds, un peu sous pression : « Non, les gens de Disney sont là pour me botter le cul pour avoir dépassé de deux jours le calendrier ». Sean me regarde avec son regard sournois et me dit : « Tu veux que je t'aide ? ». Par la suite je suis allé déjeuner avec les cadres de chez Disney dans une classe de cours, assis sur de minuscules chaises. Nous avions l'air de géants. Puis, j'annonce que M. Connery aimerait dire bonjour. Sean entre, et s'assoit en face des cadres bouche bée. Il m'a défendu et leur a dit : « Ce garçon fait du bon travail, et vous vivez dans votre Disney, dans votre putain de tour d'ivoire. Nous avons besoin de plus d'argent. » Sans marquer de pause ils ont demandé combien on voulait ? Il a fait ça parce qu'il aimait les films, il aimait faire de son mieux, il aimait l'excellence. Son éthique et son travail étaient sans pareil.