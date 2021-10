Rocky 4 : Sylvester Stallone vient de publier la bande-annonce de son director's cut

Sylvester Stallone vient de dévoiler la bande-annonce de son director’s cut de « Rocky IV ». À la manière de Zack Snyder avec « Justice League », le cinéaste décide de proposer à ses fans une nouvelle version du quatrième film de la franchise « Rocky ».

Rocky : le rôle d’une vie

Le comédien et réalisateur Sylvester Stallone doit absolument tout à Rocky. En 1977, alors qu’il rencontre des problèmes financiers sans précédent, il écrit le scénario de Rocky. Il propose cette histoire à la boîte Chartoff-Winkler Productions pour une bouchée de pain. Sa seule exigence est d’avoir le premier rôle. Le film est un carton international, remporte trois Oscars (Meilleur film, Meilleur réalisateur pour John G. Avildsen, et Meilleur montage) sur ses 9 nominations et rapporte plus de 117 millions de dollars de recettes au box-office.

Rocky IV ©United Artists

Un succès qui change définitivement la vie de Sylvester Stallone. Ce dernier enchaîne ensuite sur Rambo, et reviendra dans toutes les suites de Rocky. En tout, huit films verront le jour, dont le dernier remonte à 2018.

Rocky IV : nouvelle version

En 1985, fort du succès des précédents opus, Sylvester Stallone met lui-même en scène Rocky IV. Un épisode important dans la licence puisqu’il raconte le décès de son ami Apollo Creed. Malheureusement, le film est très mal reçu par les critiques professionnelles, malgré un score de 300 millions de dollars de recettes au box-office. À l’époque, ce quatrième film est le plus gros succès économique de la licence, et l’un des drames sportifs les plus rentables de tous les temps. Cependant, face à cet échec critique, Sylvester Stallone a décidé de reprendre son œuvre pour en signer une nouvelle version. Trente-cinq ans après la sortie du film, Sly remodèle son long-métrage en livrant notamment 40 minutes d’images inédites. Les scènes de combat sont plus intenses, la musique plus puissante et les ressorts dramatiques sont exacerbés.

Rocky IV ©United Artists

Pour célébrer cette nouvelle vision, MGM s'associe à Fathom Events pour mettre en place des projections à l'échelle nationale, offrant ainsi aux fans l’opportunité d'être parmi les premiers à voir cette toute nouvelle version. Maintenant que le film est terminé, la MGM vient de publier une première bande-annonce du projet. De nouvelles images plus musclées qui retentissent sur le rythme de la musique culte de la saga : Eye of the Tiger. Intitulé Rocky IV : Rocky vs Drago, ce director’s cut n’a malheureusement pas encore de date de sortie en France. En espérant que le public international pourra avoir accès à cette nouvelle version…